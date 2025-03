Prime anticipazioni su La città proibita, in uscita in Italia

Approda nelle sale cinematografiche italiane il 13 marzo 2025 la nuova pellicola del regista Gabriele Mainetti, dal titolo La città proibita. Un film che può destare enorme curiosità soprattutto grazie alla presenza di un cast davvero eccezionale, a partire da Luca Zingaretti e Sabrina Ferilli. Questo nuovo lungometraggio di Mainetti fa leva su diversi generi, dall’azione ai sentimenti, dove prevalgono anche gli scontri culturali.

Anticipazioni su La città proibita

Un film che è stato girato ormai quasi due anni fa, era maggio del 2023 e che inizialmente aveva come titolo Kung-fu all’amatriciana. Il montaggio della pellicola è terminato a dicembre dello stesso anno, ma solo un anno dopo, il 4 dicembre 2024, sono state mostrate le prime immagini di questa pellicola durante le Giornate professionali di cinema di Sorrento, un evento che era dedicato principalmente all’ambiente cinematografico.

Pur uscendo nelle sale cinematografiche il 13 marzo 2025, La città proibita è stata in realtà mostrata in anteprima l’8 marzo. Il film è una produzione Wildside, una società del gruppo Fremantle, Piperfilm e Goon Films ed è distribuito da Piperfilm. Per quanto riguarda la storia raccontata in questa pellicola, la protagonista è Mei, una ragazza misteriosa cinese che approda a Roma alla ricerca della sorella che è scomparsa all’improvviso nel nulla.

Marcello è un ragazzo che lavora nel ristorante di famiglia come cuoco ed insieme alla madre cercano di risollevare le sorti del locale pieno di debiti dopo che il padre lo ha abbandonato scappando con un’altra donna. Mei e Marcello sono i protagonisti di una storia d’amore avvincente contro i vari pregiudizi che attanagliano ancora la nostra società.

Il regista Gabriele Mainetti ha raccontato come la scelta della protagonista, l’attrice che interpreta Mei, è avvenuta per caso. Yaxi Liu è stata infatti scelta grazie ad un suo video pubblicato su Instagram, dov’era alle prese con le arti marziali. Era perfetta per ciò di cui aveva bisogno il regista. Mentre Marcello, interpretato da Enrico Borello, era già stato scelto tempo prima.

Vediamo a questo punto il cast completo de La città proibita. Come detto ritroviamo attori di un certo calibro, infatti c’è Marco Giallini che indossa i panni di Annibale, personaggio centrale del film che sa conquistare con il suo carisma. Sabrina Ferilli nei panni di Lorena, una mamma forte e combattiva che ha sempre lottato per difendere chi ama. Ecco poi il grande Luca Zingaretti nei panni di Alfredo, un uomo tormentato dagli sbagli commessi e da un amore che non sarà mai ricambiato.