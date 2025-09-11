Peaky Blinders: The Immortal Man arriva nel 2026 ed ora si espone Tommy

Il film tanto atteso, Peaky Blinders: The Immortal Man, non sarà un semplice epilogo, ma un nuovo capitolo nella saga di Tommy Shelby. C’è grande attesa nell’assistere di nuovo alle avventure del carismatico capo della banda di Birmingham. Contrariamente a quanto molti avevano ipotizzato, il creatore della serie, Steven Knight, ha confermato che la storia non si concluderà con questa pellicola, ma si evolverà, per la gioia dei fan di tutto il mondo.

Nuove anticipazioni su Peaky Blinders: The Immortal Man da Tommy

L’entusiasmo per il ritorno di Cillian Murphy nel ruolo che lo ha reso un’icona è palpabile. L’attore, reduce dal trionfo agli Oscar per Oppenheimer, ha espresso a The Observer le ragioni che lo hanno spinto a tornare a interpretare un personaggio a cui ha dedicato un quarto della sua vita. Non si è trattato di una scelta semplice o scontata, ma di un’opportunità che ha colto solo dopo aver letto una sceneggiatura che ha ritenuto all’altezza del successo della serie.

C’è, ha spiegato, un senso di “dovere e responsabilità” nei confronti dei fan, che con il loro affetto e la loro fedeltà hanno reso Peaky Blinders un fenomeno globale. Il film, diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, catapulterà Tommy Shelby nel caos della Seconda Guerra Mondiale. Un’ambientazione che promette di esplorare nuove sfaccettature del personaggio e di metterlo alla prova in un contesto storico di eccezionale complessità. Il cast, oltre a Cillian Murphy, vanta un mix di volti familiari e new entry di altissimo livello.

Vedremo tornare attori amati come Ned Dennehy e Sophie Rundle, affiancati da nomi illustri come Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Ferguson e Stephen Graham, che promettono di arricchire la narrazione e di portare nuove dinamiche sulla scena. Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà su Netflix nel 2026, segnando il primo ritorno di Tommy Shelby sugli schermi dal 2022, anno della conclusione della sesta stagione.

Nel frattempo, i fan di Cillian Murphy avranno un’altra occasione per vederlo in un ruolo iconico, dato che l’attore riprenderà anche il suo personaggio Jim, nel sequel del celebre film horror 28 giorni dopo, intitolato 28 anni dopo: Il tempio di ossa. Due ritorni attesissimi che confermano il talento e la versatilità di un attore che continua a lasciare il segno sia al cinema che in televisione.

La cosa certa è che la nuova pellicola su Peaky Blinders sarà realmente coinvolgente ed assolutamente all’altezza della serie TV che tanto successo ha avuto negli ultimi anni. Le parole di Cillian Murphy confermano un progetto di assoluta qualità e che, a questo punto, non deluderà assolutamente i suoi fan.