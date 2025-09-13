Tutto pronto per il lancio di La7 Cinema in Italia

A partire dal 1° ottobre 2025, il panorama televisivo italiano si arricchisce con un nuovo canale interamente dedicato al cinema: La7 Cinema. L’annuncio, giunto tramite una nota stampa e i canali social, arriva direttamente da Urbano Cairo, che ha deciso di rinnovare profondamente l’offerta del suo gruppo editoriale. Questo nuovo canale, disponibile al numero 29 del digitale terrestre, prenderà il posto di La7d, un’emittente che, per ben 14 anni, non è mai riuscita a decollare.

Le prime informazioni disponibili su La7 Cinema

Concepita inizialmente come una rete per un pubblico prevalentemente femminile e con una programmazione variegata, La7d si è limitata a trasmettere repliche dei programmi di La7, serie televisive americane e rom-com, rimanendo sempre un “esperimento” marginale. Con La7 Cinema, invece, l’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza cinematografica a 360 gradi.

La programmazione spazierà dai film più recenti ai grandi classici, includendo anche il cinema d’autore e tutti i generi, dalla commedia al western. Come ha sottolineato Andrea Salerno, direttore di La7, il nuovo canale vuole essere “una sala cinematografica a casa vostra. Comoda, gratuita, per tutti”. Un messaggio che promette passione e cura nella selezione dei titoli, con l’intento di divertire ed emozionare gli spettatori in ogni momento della giornata.

Il nuovo canale non sarà accessibile solo dal televisore di casa. In linea con l’offerta del gruppo La7, La7 Cinema sarà visibile anche in streaming su La7.it, garantendo una fruizione “totale” su computer, tablet e smartphone. Per ora, non è ancora stato chiarito se la programmazione sarà composta esclusivamente da film, come avviene per i canali analoghi della Rai e di Mediaset, o se sono in fase di studio anche dei programmi originali, pensati per approfondire il mondo della settima arte.

In ogni caso, la nascita di La7 Cinema segna un passo importante per il gruppo di Urbano Cairo, che punta a consolidare la propria offerta televisiva con una rete tematica di grande appeal per gli amanti del cinema. Senza dubbio, poter avere a disposizione un nuovo canale dedicato al mondo del cinema, è una grande notizia per gli appassionati del genere, anche perché completamente gratuito. Chiaramente il successo o meno di tale svolta da parte della rete La7 dipenderà anche da quali film saranno poi trasmessi sul piccolo schermo.

Bisogna insomma catturare l’attenzione del pubblico, oltre ai grandi classici, sarà necessario stare sul pezzo e riuscire a proporre qualche pellicola più recente. Cairo ha affermato di aver già acquistato 600 film e di aver fatto un grosso investimento, vedremo come i telespettatori accoglieranno questo nuovo canale La7 Cinema. Sarà importante anche differenziarlo dalla concorrenza, proprio per evitare qualcosa di già visto e rivisto.