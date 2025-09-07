I film favoriti per la Mostra del Cinema di Venezia nel 2025

La Mostra del Cinema di Venezia, sempre più orientata verso il glamour di Hollywood, ha visto sfilare sul tappeto rosso numerose celebrità. Tuttavia, la 82ª edizione non è stata solo una vetrina per le star: la giuria presieduta da Alexander Payne ha presentato al pubblico film che si candidano a dominare la prossima stagione cinematografica.

Riscontri aggiornati in vista della Mostra del Cinema di Venezia

Dopo il boom della “Hallyu” (onda coreana) e alcuni recenti insuccessi, il cinema coreano torna alla ribalta con il film di Park Chan-wook, No Other Choice. Questa satira socio-economica affronta il tema attualissimo dell’intelligenza artificiale che “ruba” il lavoro. Il film segue You Man-su, un padre di famiglia della classe medio-alta che viene licenziato a causa di una ristrutturazione aziendale basata sull’AI.

La disperazione lo spinge a eliminare fisicamente la concorrenza per ottenere un nuovo impiego. Il film esplora in modo profondo e teso la psicologia dei personaggi, in particolare di Man-su e di sua moglie Mi-ri, e viene già paragonato a un nuovo Parasite. Uno dei film più attesi dell’anno è Frankenstein, la trasposizione cinematografica di Guillermo del Toro del classico di Mary Shelley.

Il regista, noto per la sua affinità con i “mostri”, ha sempre sognato di realizzare questa pellicola. Il film, in cui la Creatura (interpretata da Jacob Elordi) narra gli eventi dal suo punto di vista, è stato accolto con reazioni contrastanti, ma l’impegno e la passione di Del Toro per il progetto sono innegabili. Nel cast figurano anche Oscar Isaac e Mia Goth. Tra gli altri film in concorso ritroviamo Jay Kelly, diretto da Noah Baumbach, e si tratta di una commedia profonda sulla crisi di mezza età che vede protagonisti Adam Sandler e George Clooney.

Quest’ultimo, nel ruolo di una star del cinema che si sente in colpa per aver trascurato la sua vita personale, offre una delle sue migliori interpretazioni. La pellicola segue il suo personaggio mentre cerca di riconnettersi con la figlia, meditando sul suo passato. Spazio anche a The Smashing Machine, qui Benny Safdie dirige Dwayne “The Rock” Johnson in questa pellicola biografica che narra la vita del lottatore di arti marziali Mark Kerr.

Seppellito sotto trucco e protesi, Johnson interpreta un ruolo drammatico che segue gli alti e bassi della carriera di Kerr, la sua dipendenza dagli antidolorifici e la sua difficile relazione con la moglie, interpretata da Emily Blunt. Non manca la pellicola italiana La grazia, film d’apertura del festival, diretta da Paolo Sorrentino. Qui Toni Servillo interpreta il Presidente della Repubblica uscente Mariano De Santis, che deve affrontare un dilemma morale: decidere se concedere la grazia a due detenuti che hanno commesso delitti per compassione o legittima difesa.

La situazione si complica a causa di un disegno di legge sull’eutanasia che il Papa in persona gli ha chiesto di bocciare. Infine spazio a Bugonia con la star Emma Stone, in cui il regista Yorgos Lanthimos ha ideato un remake di un film di fantascienza coreano. La storia segue una giovane CEO di un’azienda farmaceutica che viene rapita da uno dei suoi dipendenti, convinto che la donna sia un alieno in missione per distruggere la Terra. Chi vincerà?