Occhio al nuovo film con Anne Hathaway e Ewan McGregor

L’attesa per il nuovo progetto prodotto da J.J. Abrams è stata sapientemente alimentata da una strategia di marketing enigmatica, fatta di teaser criptici e un improvviso cambio di titolo. Originariamente noto come Flowervale Street, la pellicola si presenta oggi con il titolo definitivo La fine di Oak Street, promettendo di essere uno degli eventi cinematografici più originali della stagione.

Cosa sappiamo sul prossimo film con Anne Hathaway e Ewan McGregor

Il film, la cui uscita è prevista per il 12 agosto sotto l’egida di Warner Bros. Pictures, segna l’incontro tra il gusto per il mistero di Abrams e la visione autoriale di David Robert Mitchell, già acclamato regista del cult horror It Follows. Il primo grande motivo di interesse risiede nel cast di altissimo livello. Vedremo infatti per la prima volta insieme sullo schermo Anne Hathaway e Ewan McGregor, che interpretano i coniugi Platt.

La trama, svelata parzialmente da un teaser mozzafiato, ruota attorno a un evento cosmico inspiegabile: l’intero quartiere di Oak Street viene letteralmente strappato dalla periferia urbana per essere catapultato in una dimensione sconosciuta. La famiglia Platt si ritrova così in un ambiente alieno e ostile, caratterizzato da crateri profondi e foreste fitte.

L’elemento più scioccante rivelato dalle prime immagini è però la presenza di creature preistoriche: i dinosauri. La sopravvivenza dei protagonisti dipenderà dalla loro capacità di restare uniti mentre cercano di orientarsi in un mondo dove le leggi della fisica sembrano sospese, come dimostrano le immagini di auto sospese nel vuoto e strade tagliate di netto.

Un film adatto per chi ama la fantascienza ed il soprannaturale. Oltre alla regia di Mitchell, il film vanta una squadra tecnica di prim’ordine. La fotografia è affidata a Michael Gioulakis, capace di creare atmosfere sospese e inquietanti, mentre la colonna sonora porta la firma del premio Oscar Michael Giacchino, collaboratore storico di Abrams.

La produzione vede coinvolti nomi pesanti dell’industria come Hannah Minghella e Jon Cohen, garantendo un mix perfetto tra intrattenimento blockbuster e ricerca estetica. La pellicola di Oak Street si inserisce in un 2026 straordinario per Anne Hathaway. L’attrice è infatti al centro di una serie di uscite di altissimo profilo: dai toni drammatici di Mother Mary al tanto atteso sequel de Il diavolo veste Prada a maggio, fino al kolossal fantascientifico Odissea di Christopher Nolan, previsto per luglio.

Questo nuovo thriller fantascientifico rappresenta la chiusura perfetta di un’annata che la vede dominare il panorama cinematografico globale. Senza dubbio è stata una delle attrici di Hollywood più richieste nell’ultimo anno, non resta che attendere queste uscire per capire se avranno il successo sperato.