Voci su Jim Carrey protagonista di Sonic the Hedgehog

Il franchise cinematografico di Sonic the Hedgehog non accenna a rallentare la sua corsa. Paramount Pictures ha recentemente rotto il silenzio sul quarto capitolo della saga, rilasciando un video teaser che non solo svela il design del logo ufficiale, ma scioglie finalmente le riserve su uno dei dubbi più grandi dei fan: il coinvolgimento di Jim Carrey.

Jim Carrey potrebbe far parte di Sonic the Hedgehog

Nonostante le passate dichiarazioni dell’attore riguardo a un possibile ritiro dalle scene, lo studio ha ufficialmente confermato che Carrey tornerà a vestire i panni dell’iconico e istrionico Dottor Robotnik. La sua presenza è diventata un pilastro fondamentale del successo dei film precedenti, grazie a una performance che mescola nostalgia e pura energia slapstick.

Il ritorno di Eggman suggerisce che la minaccia per il porcospino blu e i suoi amici è tutt’altro che sventata, nonostante gli eventi dei capitoli precedenti. Il filmato promozionale ha offerto anche un primo sguardo a uno dei personaggi più attesi dell’universo SEGA: Amy Rose. La riccia rosa, nota per il suo temperamento vivace e il suo martello Piko Piko, sarà interpretata da Kristen Bell. Ma le novità nel cast non finiscono qui.

Tra i nuovi ingressi di altissimo profilo figurano nomi del calibro di Sir Ben Kingsley, Nick Offerman, Matt Berry e Richard Ayoade, i cui ruoli specifici rimangono per ora avvolti nel mistero, alimentando le teorie dei fan su quali altri personaggi storici dei videogame potrebbero apparire.

Per quanto riguarda le voci storiche, la squadra è al completo: Ben Schwartz tornerà a dare la voce a Sonic, affiancato da Idris Elba nel ruolo del potente Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come Tails. Confermatissimo anche Keanu Reeves, che riprenderà il ruolo del carismatico Shadow dopo il debutto nel terzo film. Sul fronte umano, ritroveremo James Marsden e Tika Sumpter (Tom e Maddie Wachowski), insieme all’immancabile Lee Majdoub nel ruolo dell’Agente Stone.

Alla regia siede ancora una volta Jeff Fowler, l’architetto del successo cinematografico di Sonic, supportato dal team di produzione composto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora segreti, l’obiettivo è chiaro: superare l’incredibile traguardo di 1.2 miliardi di dollari incassati finora dal franchise.

L’appuntamento nelle sale americane è fissato per il 19 marzo 2027, esattamente tra un anno. La sfida per Sonic 4 sarà quella di espandere ulteriormente l’universo narrativo, mantenendo quell’equilibrio tra azione e cuore che ha conquistato il pubblico globale. Con un cast di alto livello e nuove vicende da affrontare, siamo piuttosto sicuri che Sonic 4 non deluderà le aspettative dei fan.