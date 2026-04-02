Emergono anticipazioni su The Last of Us 3 in questi giorni

Mentre l’attesa per il ritorno sul piccolo schermo di The Last of Us 3 cresce esponenzialmente, i primi leak provenienti dal set iniziano a delineare i contorni della terza stagione. Le recenti foto e i video rubati dalle riprese offrono uno sguardo inedito sul futuro della serie, confermando il ritorno di Abby Anderson, personaggio cardine interpretato da Kaitlyn Dever, affiancata dalla giovane new entry Lev (Kyriana Kratter).

Le prime anticipazioni su The Last of Us 3

Immagini che hanno subito acceso gli animi dei fedeli serializzati, pronti a scoprire cosa accadrà in The Last of US 3. Le immagini circolate sui social, in particolare su X e Reddit, ritraggono le due attrici impegnate in una scena su un tetto. Nonostante la presenza di una troupe ridotta suggerisca una sequenza intima e focalizzata sul dialogo, il contesto geografico è tutt’altro che trascurabile.

Gli scatti provenienti da Maple Ridge, nella Columbia Britannica, mostrano infatti l’impiego di mastodontici schermi blu e la presenza di imbarcazioni. Questi dettagli hanno portato i fan più attenti a una conclusione quasi certa: la produzione sta ricreando Haven, l’isola dei Serafiti. Questo luogo, descritto come un territorio “paradisiaco” ma fatiscente, è fondamentale nell’economia narrativa di The Last of Us Part II. Haven è il cuore pulsante di una setta primitiva che vive in isolamento in una Seattle stravolta dalle inondazioni, in perenne conflitto con il Fronte di Liberazione di Washington (WLF).

La terza stagione segnerà una svolta strutturale speculare a quella del videogioco. Dopo il brutale cliffhanger della seconda stagione, che ha lasciato Ellie in uno stato di profonda incertezza emotiva e fisica, il focus si sposterà ora sulla prospettiva di Abby. La trama dovrebbe approfondire il viaggio di Abby verso l’isola dei Serafiti nel tentativo di salvare Lev, intenzionata a strappare la madre dall’influenza della setta fanatica. Sarà quindi un viaggio complicato e ricco di suspance per le protagoniste della serie.

Nonostante il cambio di prospettiva, è confermato il ritorno dei volti storici: Bella Ramsey riprenderà il ruolo di Ellie, accompagnata da Isabela Merced (Dina). Il cast si arricchisce inoltre di nomi di rilievo come Patrick Wilson, Clea DuVall e Jorge Lendeborg Jr. (Manny).

Sul fronte creativo, Craig Mazin guiderà la produzione dopo l’uscita di scena di Neil Druckmann dalla direzione diretta. Le riprese, iniziate di recente, proseguiranno per tutto il 2026. Per vedere il risultato finale dovremo attendere il 2027, quando la serie approderà in Italia in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con la messa in onda statunitense.