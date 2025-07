Nuovo catalogo di RaiPlay con alcuni film gratis imperdibili a luglio

Il catalogo di RaiPlay continua a stupire e a offrire un flusso costante di contenuti di alta qualità. Ogni settimana, mentre alcuni titoli lasciano la piattaforma, ne arrivano di nuovi, pronti a catturare l’attenzione degli spettatori con storie avvincenti e produzioni di grande impatto. Questa settimana non fa eccezione, e abbiamo selezionato tre proposte che meritano decisamente di essere messe in lista, spaziando tra generi e stili per soddisfare gusti diversi.

L’aggiornamento di luglio sul cinema con il catalogo di RaiPlay

Iniziamo con Habemus Papam, una delle opere più brillanti e personali del Nanni Moretti contemporaneo. Questo film offre uno sguardo intimo e talvolta ironico sulle dinamiche di potere e sulla fragilità umana. La trama ruota attorno a un cardinale che, appena eletto al soglio pontificio, viene assalito da un inaspettato e profondo attacco di panico. Travolto da questa crisi esistenziale, si ritrova incapace di accettare l’enorme responsabilità che gli è stata affidata.

Per risolvere la situazione in gran segreto, viene chiamato uno psicologo, incaricato di aiutarlo a superare le sue paure e a non rinunciare alla carica. Moretti, con la sua inconfondibile sensibilità, esplora temi come la fede, la leadership e la ricerca di sé, il tutto condito da momenti di riflessione profonda e un tocco di humour agrodolce.

Proseguiamo con un vero e proprio capolavoro della storia del cinema: Orizzonti di Gloria di Stanley Kubrick. Datato 1957, questo film è ambientato sullo sfondo brutale della Prima Guerra Mondiale e offre una critica tagliente e commovente all’assurdità della guerra e alla disumanità delle decisioni militari. La narrazione segue le vicende di alcuni soldati francesi che, dopo aver ricevuto l’ordine di un attacco suicida contro le linee nemiche, si ammutinano di fronte all’evidente follia della missione.

La loro disobbedienza porta a un processo sommario e ingiusto, e la loro unica speranza risiede nel colonnello Dax, interpretato magistralmente da Kirk Douglas.

Infine, chiudiamo con Flee, un documentario di straordinaria delicatezza e forza, presentato sotto forma di film d’animazione. Quest’opera unica nel suo genere ci immerge nei difficili trascorsi di Amin Nawabi, un accademico danese di successo che sta per iniziare una nuova vita con il suo fidanzato, Kasper. Prima di compiere questo passo cruciale, Amin decide di ripercorrere le tappe più dolorose e significative della sua esistenza, rivelando per la prima volta i segreti che ha custodito per anni.

Il film esplora il suo drammatico viaggio dalla fuga dall’Afghanistan con la sua famiglia, un’odissea fatta di pericoli e incertezze, fino alla scoperta e all’accettazione della sua omosessualità, tenuta nascosta per gran parte della sua vita. “Flee” è una testimonianza potente sulla resilienza umana, sul trauma e sulla ricerca di identità, raccontata con una profondità emotiva che l’animazione riesce a rendere in modo sorprendentemente efficace.