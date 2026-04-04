Nuovi record per il film “Super Mario Galaxy: Il Film” da oggi

Nonostante un’accoglienza fredda da parte della critica specializzata, Super Mario Galaxy: Il Film ha dimostrato che il fascino di questo personaggio che ha fatto la storia dei giochi della Nintendo è più forte che mai. Approdato nelle sale il primo aprile 2026, il nuovo capitolo targato Illumination, Nintendo e Universal ha polverizzato i record d’esordio, confermandosi come un fenomeno di massa inarrestabile.

Forte impatto per “Super Mario Galaxy: Il Film” nelle sale

Negli Stati Uniti, la pellicola ha stabilito un primato storico: con un incasso di 34 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione, è diventato il miglior debutto di sempre per un mercoledì di aprile. Questo risultato non solo supera le performance dei grandi blockbuster dell’anno, come l’atteso L’ultima missione – Project Hail Mary (che si era fermato a 33,1 milioni), ma batte persino il suo predecessore. Il primo film del 2023, infatti, aveva esordito con 31,7 milioni. L’entusiasmo dei fan ha contagiato anche il botteghino italiano.

Nel primo giorno di uscita, il film ha superato la soglia di 1,2 milioni di euro, portando in sala oltre 161.000 spettatori. A livello globale, le prime stime parlano di circa 48 milioni di dollari raccolti in poche ore, numeri destinati a crescere vertiginosamente in vista del weekend di Pasqua. Le proiezioni per il mercato statunitense rimangono estremamente positive: in un target di 3 giorni l’incasso potrebbe arrivare a 128,2 milioni di dollari.

Pensando per i prossimi 5 giorni invece si prospetta una somma vicina ai 186 milioni di dollari. Sebbene queste cifre siano leggermente inferiori ai 204,6 milioni incassati dal primo capitolo nel medesimo lasso di tempo, rappresenterebbero comunque il secondo miglior risultato di sempre per lo studio Illumination. Il successo commerciale stride fortemente con il giudizio della stampa.

Se la critica ha mosso appunti sulla debolezza della trama, con un punteggio di appena il 42% su Rotten Tomatoes, il pubblico ha risposto con un plebiscito di consensi, toccando il 91%. Alla fine è sempre il pubblico ad essere grande sovrano. Questo scenario non è nuovo per il franchise: già nel 2023 la critica si era mostrata tiepida (59%), senza però scalfire l’amore dei fan.

Con un budget di produzione di 110 milioni di dollari (leggermente superiore ai 100 milioni del capitolo originale), Super Mario Galaxy: Il Film si appresta a diventare uno dei casi cinematografici più redditizi del 2026, confermando che la fantasia e l’iconicità dei personaggi Nintendo sono, per il grande pubblico, più importanti di una sceneggiatura complessa.