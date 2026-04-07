L’improvviso cambio di rotta di Ryan Gosling diventa ufficiale

Il settore cinematografico targato Hollywood è stato recentemente scosso da un cambio di programma imprevisto che ha non poco creato delusione nei vari fan. Infatti il tanto chiacchierato sodalizio tra Ryan Gosling e i Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), i registi premiati agli Oscar per Everything Everywhere All at Once, è ufficialmente naufragato.

Cosa succede alla carriera di Ryan Gosling?

Nonostante l’entusiasmo dei fan per quello che prometteva di essere un incontro artistico esplosivo, l’attore ha interrotto i negoziati abbandonando il progetto. Secondo le principali testate di settore come Deadline e Variety, la rottura non sarebbe dovuta a divergenze creative, bensì a insormontabili conflitti di programmazione.

La pellicola dei Daniels, i cui dettagli restano avvolti nel mistero, avrebbe dovuto battere il primo ciak a Los Angeles questa estate, sfruttando i crediti d’imposta della California. Tuttavia, la macchina produttiva non è riuscita a far collimare le date con i preesistenti impegni di Gosling. L’attore è infatti reduce da un tour promozionale globale estremamente estenuante per il kolossal fantascientifico di Amazon MGM, Project Hail Mary.

La produzione del film dei Daniels, inizialmente prevista per giugno 2027 e poi slittata a novembre dello stesso anno, non ha potuto concedere ulteriori margini di manovra temporale. Questo significa che Gosling ha dovuto inevitabilmente abbandonare l’idea di questo nuovo progetto. Se da un lato si chiude una porta, dall’altro Gosling sta raccogliendo i frutti di un successo senza precedenti.

Project Hail Mary si è consacrato come un fenomeno globale, superando i 300 milioni di dollari e diventando il titolo più visto nella storia di Amazon MGM. Gli analisti attribuiscono gran parte di questo risultato all’imponente strategia di marketing che ha visto l’attore protagonista assoluto negli ultimi mesi, consolidando il suo status di “star di garanzia” per i grandi studi. Il futuro di Ryan Gosling, tuttavia, rimarrà legato allo spazio profondo.

Nel 2027, l’attore sarà il volto di Star Wars: Starfighter, l’atteso capitolo della saga diretto da Shawn Levy. Questo progetto rappresenta una svolta narrativa cruciale per il franchise. Infatti sarà ambientato cinque anni dopo L’Ascesa di Skywalker, segna il punto più avanzato della cronologia ufficiale. Inoltre il film introdurrà personaggi e storie completamente inediti, distaccandosi dalle vecchie trilogie e dai volti storici.

Ci saranno quindi tanti spunti interessanti per far sì che questa saga possa continuare ancora per tantissimi anni, con protagonista proprio il celebre Ryan Gosling. Sebbene il “matrimonio” con i Daniels sia saltato, la carriera di Gosling prosegue verso l’iperspazio, confermandolo come il volto principale del nuovo corso della fantascienza d’autore e commerciale.