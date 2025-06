Le proposte di Rai Cinema per l’estate 2025 in Italia

Ottime notizie per tutti gli amanti del cinema, sia che preferiscano le produzioni più popolari che i film d’autore. Questa estate, a partire dal 25 giugno, la Rai festeggerà i suoi 25 anni di Rai Cinema con una programmazione eccezionale che include ben 100 titoli. Saranno trasmessi 78 film, 7 documentari e 15 cortometraggi, offrendo un ampio panorama della produzione cinematografica italiana degli ultimi anni.

Indicazioni sulla stagione estiva di Rai Cinema

Tra i titoli di punta di questa ricca programmazione estiva spiccano film acclamati come “La bella estate” (2023) di Laura Luchetti, il classico “Pranzo di Ferragosto” (2008) di Gianni di Gregorio e “Forever young” di Valeria Bruni Tedeschi. Questi e molti altri film popoleranno le serate di Rai 1, Rai 2 e Rai 3, garantendo storie, personaggi ed emozioni per tutti.

La maratona cinematografica su Rai 1 prenderà il via con il ciclo “Scherzi del destino”, in onda per tre mercoledì consecutivi a partire dal 25 giugno in prima serata. Si partirà con “Nessuno mi può giudicare” (2011) di Massimiliano Bruno, un film che vede Paola Cortellesi nei panni di una donna costretta a reinventarsi come escort per saldare ingenti debiti.

A seguire, il 2 luglio, sarà la volta di “Amore a domicilio” (2018) di Emiliano Corapi, dove Miriam Leone stravolge la vita di un assicuratore. Il ciclo si concluderà il 9 luglio con “Bla Bla Baby” (2022) di Fausto Brizzi, con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Per quanto concerne la seconda serata, con date ancora da definire, Rai 1 proporrà altri titoli interessanti, tra cui “Si accettano miracoli” (2015) di Alessandro Siani, “Modalità Aereo” (2019) e “Poli Opposti” di Max Croci, oltre a “Scusate se esisto” (2014) di Riccardo Milani.

Per rivivere le emozioni degli esami di maturità, verranno trasmessi anche i due film di Fausto Brizzi dedicati all’Esame di Stato: “Notte prima degli esami 1 e 2“, con la partecipazione dell’indimenticabile Giorgio Faletti. Un appuntamento speciale sarà il 15 agosto, quando andrà in onda il commovente “Pranzo di Ferragosto” di Gianni Di Gregorio, opera che ha segnato il suo esordio alla regia.

Inoltre, in seconda serata, verrà trasmesso un documentario in prima visione intitolato “Posso Entrare? An ode to Naples” (2022) di Trudie Styler, prodotto da Big Sur, Mad Entertainment, Rai Cinema e Luce Cinecittà, una vera e propria dichiarazione d’amore alla città di Napoli. Rai 2 si concentrerà maggiormente su opere prime italiane, offrendo storie coinvolgenti ed emozionanti.

Tra i film in onda in prima serata spicca il musical “The Land of Dreams” (2022) di Nicola Abbatangelo, che narra la storia di un’immigrata italiana che negli anni Venti sogna di diventare cantante. Non mancherà l’elemento crime, sempre molto apprezzato dal pubblico, con “Come pecore in mezzo ai lupi” (2023) di Lyda Patitucci, un intenso scontro tra fratelli interpretati da Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli. Sarà trasmesso anche “Sai tenere un segreto?” (2019) di Elise Duran, con Alessandra Daddario come protagonista.

In seconda visione andranno in onda “Divorzio a Las Vegas” (2020) di Umberto Carteni, con la coppia Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in un bizzarro viaggio d’addio, e “Qualcosa di speciale” (2009) di Brandon Camp, in cui Aaron Eckhart interpreta un terapista vedovo che riscopre l’amore con Jennifer Aniston. Infine, Rai 3 si concentrerà sull’attualità e la cronaca, con delle prime visioni.

Tra queste, “Palazzina Laf” (2023), l’esordio alla regia di Michele Riondino, che affronta i temi dello sfruttamento sul lavoro e del mobbing all’ombra dell’Ilva di Taranto. Sarà inoltre trasmesso “Stranizza d’amuri” (2023) di Beppe Fiorello, ispirato al celebre caso di Giarre, e “Un altro ferragosto” (2024) di Paolo Virzì, seguito ideale dell’indimenticabile “Ferie d’agosto” su Rai Cinema.