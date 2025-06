Passi in avanti per il film “Springsteen: Liberami dal nulla” in uscita

Preparatevi a un viaggio nel cuore di Bruce Springsteen con il biopic “Springsteen: Liberami dal nulla“, in arrivo nelle sale italiane il prossimo 23 ottobre. Dopo il successo del ritratto di Bob Dylan, ora è il turno di Jeremy Allen White di calarsi nei panni del “Boss”, in un film che promette di esplorare un momento cruciale della carriera del leggendario musicista. Diretto da Scott Cooper, il film è basato sul libro di Warren Zanes, “Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska”, e si concentra sulla creazione dell’album “Nebraska” del 1982.

Riscontri sul film Springsteen: Liberami dal nulla ad oggi

Questo periodo ha segnato un punto di svolta per un giovane Springsteen, allora sull’orlo di diventare una superstar mondiale, alle prese con l’enorme pressione del successo e i fantasmi di un passato ingombrante. Il regista Scott Cooper ha descritto l’esperienza come profondamente toccante. Per lui, la realizzazione di questa pellicola è stata commovente, in quanto è stato in grado di poter entrare proprio nel cuore di un artista che lui ha sempre ammirato, riuscendo a vedere da vicino tutta la sua vulnerabilità e soprattutto la grande forza trasmessa attraverso la sua musica.

Una grande esperienza che gli ha permesso di viaggiare attraverso la memoria, il mito, la verità di un personaggio del genere. Portare sul grande schermo tutta la sua sincerità è stato per il regista un privilegio assoluto che gli ha cambiato la vita. L’album “Nebraska“, inciso con un semplice registratore a quattro piste nella sua camera da letto in New Jersey, è considerato una delle opere più durature e significative di Springsteen.

È un disco acustico, crudo e tormentato, che scava nelle profondità dell’animo umano, raccontando le storie di personaggi ai margini, in cerca di speranza e redenzione. Il film si propone di catturare l’essenza di quel periodo, quando l’artista cercava un equilibrio tra la sua crescente fama e le sfide personali. Oltre a Jeremy Allen White nel ruolo di Bruce Springsteen, il cast vanta nomi di spicco che daranno vita ai personaggi chiave della vita del “Boss” in quel periodo.

Jeremy Strong interpreterà Jon Landau, storico manager e fedele confidente di Springsteen, mentre Paul Walter Hauser sarà il tecnico delle chitarre Mike Batlan. Stephen Graham vestirà i panni di Doug, il padre di Springsteen, e Gaby Hoffman quelli di Adele, sua madre.

Nel cast anche Odessa Young come Faye, l’interesse amoroso di Springsteen, Marc Maron nel ruolo di Chuck Plotkin e David Krumholtz in quello di Al Teller, dirigente della Columbia Records. Prodotto da Scott Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber, con Tracey Landon, Jon Vein e Warren Zanes come produttori esecutivi, “Springsteen: Liberami dal nulla” si preannuncia come un’occasione imperdibile per scoprire il lato più intimo e vulnerabile di uno degli artisti più influenti della nostra epoca.