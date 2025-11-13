Le prime indicazioni su “Good Fortune” con Keanu Reeves

Dietro la facciata di una commedia leggera e piena di ironia, il film “Good Fortune” del regista Aziz Ansari nasconde una profonda riflessione sulla felicità, sul destino e sull’autenticità. La pellicola, che vede Keanu Reeves vestire i panni di un angelo, è un ambizioso progetto che unisce la comicità esistenziale di Ansari a un fascino quasi metafisico, sebbene i dettagli sulla sua distribuzione in Italia (data e modalità di uscita) rimangano ancora incerti.

Cosa sappiamo su “Good Fortune” con Keanu Reeves

“Good Fortune” ruota attorno alla figura di Gabriel (Keanu Reeves), un angelo benevolo ma decisamente maldestro. Mosso dall’intenzione di dimostrare che la felicità non è legata alla ricchezza, Gabriel decide di intervenire nella vita di Arj, un rider in difficoltà nella metropoli di Los Angeles, scambiando la sua esistenza con quella di Jeff, un facoltoso uomo d’affari.

Il piano, tuttavia, si rivela un “disastro cosmico“. Arj si convince che la ricchezza sia la soluzione definitiva ai suoi problemi, Jeff si ritrova completamente privo di fortuna, e il povero Gabriel perde le sue ali, in un senso sia letterale che metaforico. Il cast di supporto, che include attori di calibro come Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh e Stephen McKinley Henderson, arricchisce questa commedia corale.

Ansari ha spiegato che il suo obiettivo era quello di raccontare proprio come sia semplice perdere sé stessi quando si pensa di avere il potere su tutto. Un aspetto interessante della pellicola è il meccanismo che ruota intorno alle ali di Gabriel. Quest’ultime sono state realizzate con una complessa combinazione di materiali naturali e sintetici, dotate di meccanismi interni per simulare il movimento e rifinite a mano per garantire la massima credibilità in ogni inquadratura.

Era importante che queste ali fossero vere, dando insomma la sensazione di forte veridicità del personaggio. Questo difficile equilibrio tra spettacolarità e realismo visivo, che mescola umorismo e malinconia, è la cifra stilistica scelta da Ansari per il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Attualmente, “Good Fortune” ha un’uscita in home video (4K, Blu-ray e DVD) prevista per il 9 dicembre nei soli Stati Uniti e Canada, includendo contenuti speciali come il documentario Life Swap: Making Good Fortune e una featurette dedicata proprio al costume di Gabriel.

Tuttavia, in Italia l’attesa rimane: non è stata ancora comunicata una data di uscita e non è chiaro se il film sarà distribuito nelle sale o esclusivamente sui canali streaming. Si spera che possa arrivare anche da noi, anche perché il messaggio finale è chiaro e universale, ossia come un essere superiore come l’angelo Gabriel, per ritrovare la sua essenza, deve prima imparare ad accettare la caduta.