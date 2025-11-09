Ci avviciamo all’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere coi prossimi step in programma

In vista dell’attesissima uscita nelle sale di “Avatar: Fuoco e Cenere“, Disney e 20th Century Studios hanno annunciato un imponente tour promozionale mondiale. Questa iniziativa regalerà ai fan di ogni continente l’opportunità unica di incontrare dal vivo il visionario regista James Cameron e il cast del terzo capitolo della saga, celebrando il loro ritorno nell’incredibile universo di Pandora. Una delle date più attese per il pubblico europeo è quella riservata ai fan italiani.

Ci stiamo avvicinando all’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere

L’imperdibile appuntamento è per martedì 9 dicembre a Milano. Sebbene la città meneghina sia stata designata per l’anteprima nazionale, i dettagli specifici sui nomi delle star che presenzieranno sono ancora in attesa di ufficializzazione. L’organizzazione dovrà infatti coordinarsi con la première spagnola, prevista per la stessa giornata a Madrid. Il lungo e articolato tour promozionale prenderà il via con l’anteprima mondiale a Hollywood, presso il Dolby Theater, lunedì 1 dicembre.

Dopo l’evento inaugurale, il calendario proseguirà senza sosta, toccando i mercati chiave a livello globale. Il 5 dicembre Parigi ospiterà la première europea a La Seine Musicale, promettendo un’esperienza immersiva grazie a proiezioni e nuove tecnologie. L’8 dicembre il tour farà tappa a Sanya (Cina). Il 10 dicembre le star di “Avatar: Fuoco e Cenere” si ritroveranno a Tokyo (Giappone).

L’11 dicembre sarà Londra ad accogliere il cast per poi spostarsi il 13 dicembre a Wellington (Nuova Zelanda). Durante la giornata del 15 dicembre una parte del cast sarà in Australia e l’altra in Messico. Infine il 17 dicembre si approderà a Toronto (Canada).I fan di Avatar attendono con impazienza questo terzo capitolo che, nonostante i rinvii, è destinato a rilanciare la storia iniziata nel 2009 e proseguita nel 2022.

La saga, come confermato dalle date già annunciate, è destinata a espandersi ulteriormente con un quarto e un quinto capitolo in programma rispettivamente per il 2029 e il 2031.”Avatar: Fuoco e Cenere” riporterà gli spettatori a Pandora con una nuova e coinvolgente trama incentrata sulla famiglia Sully: il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (interpretato da Sam Worthington) e la guerriera Neytiri (Zoe Saldaña).

Il cast, diretto ancora una volta da James Cameron, vedrà il ritorno di volti noti come Sigourney Weaver e Stephen Lang, affiancati da importanti new entry, tra cui Kate Winslet, Cliff Curtis e Oona Chaplin. Con una durata stimata in tre ore, e grazie agli spoiler emersi dai materiali promozionali, il pubblico può aspettarsi un film denso di emozioni, sequenze d’azione spettacolari e l’introduzione di una nuova villain a capo di un clan di Pandora. Questa nuova narrazione non solo offrirà nuovi e graditi ritorni, ma getterà anche le basi necessarie per l’entusiasmante futuro cinematografico del franchise.