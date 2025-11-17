Titoli ingannevoli su Raz Degan morto per cancro dopo una lunga malattia

Stanno girando post che fanno molta disinformazione su argomenti delicati stamane, in merito a Raz Degan morto per cancro in seguito ad una lunga malattia. Vicenda che ricorda quanto riportato mesi fa sul nostro magazine, in relazione all’ex calciatore Nicola Berti. Fake news che vengono create in modo consapevole da alcune testate, che alterano e forzano dei titoli con il chiaro intento di catturare qualche click in più quel giorno. Cerchiamo di analizzare tutta la storia con criterio, senza inutili trabocchetti.

Smentiamo la notizia su Raz Degan morto per cancro dopo una lunga malattia

Il presupposto dal quale partire, senza fronzoli, è che si debba smentire la notizia secondo per la quale oggi si parli di Raz Degan morto per cancro dopo una lunga malattia. La storia del giorno nasce da titoli di articoli che puntano chiaramente ad attirare lettori ingannandoli. Già, perché la vicenda riguarda il cane dell’attore, morto per un brutto male. Raz Degan ci è rimasto malissimo, come avviene a tutti coloro che con il trascorrere degli anni finiscono per legarsi in modo significativo al proprio animale domestico.

A dare risalto alla vicenda che alimenta disinformazione e preoccupazione sulle condizioni di salute dell’attore ci hanno pensato alcuni siti che si occupano di fact checking. Per fortuna, lui sta bene e in mattinata sono arrivate le prime smentite su Raz Degan morto per cancro in seguito ad una lunga malattia. Chi segue pratiche del genere dovrebbe anteporre gli interessi a lungo termine della propria testata, rispetto ad una gioia effimera di poche ore. Il lettore, infatti, non perdona chi inganna e questo dovrebbe essere chiaro a tutti gli addetti ai lavori.

Dal mio punto di vista, non posso fare altro che smentire in modo totale la notizia riguardante Raz Degan morto di cancro, in relazione ad una lunga malattia che non esiste. Raz Degan è un attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano, nato il 25 agosto 1968 a Sde Nehemia, un kibbutz in Israele. La sua formazione nel kibbutz, una comunità agricola a gestione collettiva, ha influenzato la sua filosofia di vita, incentrata sulla natura e l’autenticità.

Degan ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda all’età di 21 anni, viaggiando tra Thailandia, Stati Uniti, Italia e altri Paesi e apparendo sulle copertine di riviste patinate come Vogue ed Elle. È diventato popolare in Italia grazie a spot televisivi iconici, come quello di Pino Silvestre. Occhio comunque alle fake news.