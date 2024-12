Il curioso regalo che Tom Cruise fa ogni anno a…

Ci sono molte tradizioni quando si tratta delle festività natalizie, che si tratti di scambiarsi regali o riunire la famiglia per una cena di Natale. La leggenda di Hollywood Tom Cruise rispetta una tradizione molto specifica ogni stagione delle vacanze, offrendo un regalo a coloro con cui ha lavorato. Il regalo, che ha entusiasmato i fan sui social media, è lo stesso regalo specifico ogni anno. Non è chiaro se l’attore abbia offerto il regalo ai suoi cari, anche se colleghi professionisti del settore hanno parlato per molti anni della possibilità di ricevere l’oggetto. Allora, di cosa si tratta?

Ebbene, l’attore di Mission Impossible in realtà invia una torta al cocco alle persone con cui ha lavorato in passato, una torta che è recentemente riemersa sui social media. “Buone festività natalizie gente: è ufficialmente il Tom Cruise Cake Day nell’ufficio dell’Empire!” La rivista Empire ha scritto su Twitter. “Ricordiamo solo che anche i ‘normali’/non amici possono procurarsi la torta Tom Cruise. Viene dalla Doan’s Bakery a Woodland Hills, California. Puoi ordinare il ciambellone al cocco e cioccolato bianco su Goldbelly per la consegna“, ha commentato la critica cinematografica Courtney Howard. aggiunto.

Mentre il Joe medio potrebbe essere in grado di acquistare questa torta, ci sono stati molti A-list nel corso degli anni che hanno ricevuto la torta in regalo da Cruise. Top Gun: la star di Maverick Glen Powell organizza una festa a casa sua quando arriva la torta ogni anno, permettendo ai suoi amici di unirsi al divertimento. Powell aveva precedentemente detto al Jennifer Hudson Show: “È la torta più deliziosa che tu abbia mai mangiato. I miei amici che l’hanno provata, l’hanno adorata così tanto che mi hanno contattato proprio intorno al 1 dicembre. ‘Ehi, è arrivata?” Ancora?’ Quindi ora darò una festa a casa mia dove avrò la torta Cruise. È il mio ‘Cruise Cake Party’. E inviterò le persone a provare un boccone o due… [loro] non possono diventare avidi. Devo davvero limitare le persone. Non posso lasciare che tornino per secondi.”

L’attore Jay Ellis ha deciso di portare la torta virale in Messico, indicando che deve essere davvero dannatamente buona. “Quest’anno, la mia famiglia, ci siamo incontrati tutti in Messico per trascorrere il Natale insieme“, ha detto la star di Top Gun a Jennifer Hudson. “Ed ero via per girare un film, e ho pensato, ‘Mamma, puoi congelare la torta e portarla in Messico?’ Tutta la mia famiglia diceva: “Sì, congela la torta“. Qualunque cosa sia – ghiaccio secco, cubetti di ghiaccio, qualunque cosa sia – abbiamo congelato la torta, l’abbiamo portata in Messico, l’abbiamo scongelata e l’abbiamo mangiata il giorno di Natale.“