Nuove indiscrezioni sull’ottavo capitolo di Jurassic World – La Rinascita oggi

Il successo planetario di Jurassic World – La Rinascita, capace di incassare ben 870 milioni di dollari a livello globale, ha reso inevitabile il proseguimento della saga. Universal Pictures è già proiettata verso l’ottavo capitolo del franchise (e il quinto della serie World), con l’obiettivo di espandere un universo narrativo che sembra non esaurire mai il suo fascino preistorico.

Cosa sappiamo sull’ottavo capitolo di Jurassic World – La Rinascita

Sebbene i dettagli ufficiali siano ancora scarsi, le recenti indiscrezioni hanno acceso l’entusiasmo dei fan, a partire dal possibile titolo: Jurassic World Liberation. L’indiscrezione sul titolo nasce dall’attività della casa di produzione, che avrebbe recentemente registrato diversi domini web legati alla parola “Liberation“. Se confermato, il nome suggerirebbe una nuova direzione tematica per la saga, forse legata alla condizione di isolamento e sopravvivenza dei dinosauri rimasti sul pianeta. Dietro la macchina da presa è confermato il ritorno di Gareth Edwards, la cui visione estetica ha saputo dare nuova linfa vitale ai giganti del passato.

Sul fronte del cast, la colonna portante sarà ancora una volta Scarlett Johansson nel ruolo di Zoe Bennett. Tuttavia, i fan dovranno armarsi di pazienza: l’agenda dell’attrice per il 2026 è estremamente densa, con impegni che spaziano tra The Exorcist: Martyrs e l’atteso The Batman: Part II. Di conseguenza, le riprese non dovrebbero iniziare prima dei primi mesi del 2027, con una data di uscita nelle sale già fissata per il 9 giugno 2028.

Accanto alla Johansson, si attende il ritorno dei comprimari Jonathan Bailey e Mahershala Ali, mentre per la sceneggiatura si fa strada l’ipotesi di una riconferma per David Koepp, veterano della saga sin dai tempi del primo Jurassic Park. Il nuovo capitolo si collocherà temporalmente cinque anni dopo i fatti di Jurassic World: Dominion.

In questo scenario, l’ecosistema terrestre si è rivelato ostile per i cloni preistorici: la maggior parte dei dinosauri è morta e i pochi superstiti sono confinati in zone equatoriali remote. La missione di Zoe Bennett sarà di natura scientifica e strategica: recuperare il DNA di tre creature colossali, ritenute la chiave per lo sviluppo di un farmaco rivoluzionario per l’umanità.

Quella che doveva essere un’operazione segreta si trasformerà però in un incubo quando il team incrocerà il destino di una famiglia di civili naufragata a causa di predatori acquatici. Bloccati su un’isola misteriosa, i protagonisti scopriranno un segreto inquietante che è rimasto celato al mondo per decenni, promettendo di cambiare per sempre la percezione dell’eredità di John Hammond.

Vedremo quindi con Jurassic World Liberation, seppur il titolo non sia stato ufficializzato, come sarà articolata l’intera vicenda e se soprattutto si potrà contare su Scarlett Johansson. Manca ancora un bel po’ di tempo, ma la certezza è che questa nuova pellicola sul mondo di Jurassic Park andrà in porto.