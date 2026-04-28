I Simpson 2 è più vicino all’uscita nelle sale

Più vicini all’uscita di “I Simpson 2“. Dopo anni di speculazioni e attese estenuanti da parte dei fan, il secondo capitolo cinematografico de I Simpson ha finalmente ricevuto una conferma indiretta ma inequivocabile: il progetto è tra i beneficiari del prestigioso programma di tax credit della California. La California Film Commission ha infatti svelato l’elenco dei 38 progetti che si spartiranno un fondo complessivo di 193 milioni di dollari, destinato a incentivare le produzioni audiovisive all’interno dello stato.

Cosa sappiamo su “I Simpson 2”

Il sequel del fortunato film del 2007 si è posizionato sul gradino più basso del podio per quanto riguarda l’entità del sostegno ricevuto. Al terzo posto della classifica, il lungometraggio targato 20th Century Studios ha ottenuto ben 21,86 milioni di dollari. È preceduto soltanto da un misterioso crime thriller della Paramount (25,8 milioni) e da un nuovo progetto della DreamWorks Animation (24,7 milioni).

Questi incentivi non sono solo un aiuto per gli studios, ma rappresentano un volano economico per l’intera regione. Secondo le stime ufficiali, i progetti selezionati, tra cui figurano anche il film di Phineas e Ferb della Disney e Self-Help prodotto da Will Ferrell, genereranno un indotto superiore agli 800 milioni di dollari per l’economia californiana. L’uscita del film è attualmente prevista per il 23 luglio 2027. Se la data venisse confermata, il sequel arriverebbe nelle sale esattamente vent’anni dopo il primo storico lungometraggio diretto da David Silverman.

Quest’ultimo fu un successo commerciale travolgente: con un budget di soli 75 milioni di dollari, riuscì a incassarne oltre 536 milioni a livello globale, consolidando il brand Simpson come una potenza cinematografica oltre che televisiva. L’annuncio del sequel arriva in un momento d’oro per la famiglia di Springfield, che ha recentemente tagliato il traguardo storico degli 800 episodi.

Dal suo debutto nel 1989, la serie di Matt Groening ha saputo evolversi, conquistando le nuove generazioni grazie alla disponibilità sulle piattaforme streaming e mantenendo intatta la sua natura di fenomeno culturale. Oltre alla satira pungente, lo show è celebre per la sua inquietante capacità di “prevedere il futuro”, un elemento che alimenta costantemente il dibattito sui social media.

Con questo nuovo investimento cinematografico, la Fox e la Disney scommettono nuovamente sulla longevità di Homer, Marge e figli, pronti a dominare ancora una volta il box office mondiale. Per ora resta però alquanto incerto quando questo sequel potrà effettivamente fare il suo debutto sul grande schermo. Non è chiara la trama e né tantomeno chi saranno le eventuali guest star che potranno doppiare i nuovi personaggi inseriti all’interno di tale pellicola.