Confermato il progetto di “Io sono leggenda 2” in questi giorni

Adesso abbiamo finalmente maggiori certezze sull’arrivo di Io sono leggenda 2. Il panorama cinematografico è pronto a riaccogliere uno dei franchise post-apocalittici più iconici degli anni Duemila. Dopo anni di speculazioni e false partenze, il sequel di Io sono leggenda sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Collider, il progetto non è più un semplice desiderio dei fan, ma una produzione che sta prendendo forma con decisioni concrete sul cast e sulla regia.

Un nuovo timoniere e il ritorno dei protagonisti in “Io sono leggenda 2”

La grande novità riguarda la regia: la produzione avrebbe messo nel mirino Steven Caple Jr., noto per aver diretto Creed II e Transformers – Il Risveglio. Nonostante l’accoglienza tiepida dell’ultimo capitolo dei robot alieni, Caple Jr. vanta un legame professionale molto solido con Michael B. Jordan, il quale non solo reciterà nel film, ma affiancherà l’intramontabile Will Smith anche nel ruolo di produttore esecutivo. Proprio l’amicizia tra il regista e Jordan potrebbe rappresentare il collante decisivo per blindare l’accordo.

Il nodo del “finale alternativo” per riattivare Io sono leggenda 2

La sfida narrativa più complessa riguarda il ritorno di Robert Neville, il personaggio interpretato da Smith. Chi ricorda il finale proiettato nelle sale nel 2007 sa che Neville si sacrificava eroicamente per proteggere la cura. Tuttavia, lo sceneggiatore Akiva Goldsman ha confermato che il sequel opererà una scelta radicale: il finale cinematografico sarà considerato non canonico.

Il nuovo capitolo si collegherà direttamente alla versione alternativa (presente nei contenuti extra del DVD), che è molto più fedele al messaggio originale del romanzo di Richard Matheson. In questo montaggio, Neville sopravvive allo scontro nel suo laboratorio. Si rende conto che gli infetti non sono semplici mostri, ma esseri senzienti con legami sociali e sentimenti. Infine, realizza di essere lui il vero “villain” della storia, colui che rapiva e torturava creature che stavano solo cercando di salvare i propri simili.

Cosa aspettarsi dal futuro e dall’uscita di Io sono leggenda 2

Goldsman, intervenendo al Comic-Con, ha ribadito che questa strada permetterà di esplorare un mondo in cui l’umanità non è più la specie dominante e le cose “non vanno bene”. Questa scelta apre scenari inquietanti e affascinanti sulla convivenza tra ciò che resta degli uomini e la nuova civiltà degli infetti. Con lo script già in fase avanzata, le promesse di “buone notizie a breve” suggeriscono che l’inizio delle riprese potrebbe essere più vicino di quanto previsto.