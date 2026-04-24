Primi problemi sul cast di Top Gun 3 emersi in settimana

Nuovi rumors su Top Gun 3. Dopo l’ufficialità del ritorno in scena di Top Gun, con un terzo capitolo, ecco che inizia ad emergere il primo intoppo importante. Nonostante l’entusiasmo dei fan e l’enorme eredità lasciata dal predecessore, la produzione si trova a gestire una complessa partita a scacchi che coinvolge la regia, il cast e le tempistiche di uno degli attori più impegnati di Hollywood: Tom Cruise.

Problemi sparsi per Top Gun 3

La notizia che sta scuotendo l’ambiente riguarda la sedia del regista. Joseph Kosinski, l’uomo che ha saputo trasformare Top Gun: Maverick in un fenomeno culturale e d’incassi senza precedenti, potrebbe non tornare dietro la macchina da presa. Il motivo risiede in un’agenda fitta di impegni che rende quasi impossibile la sua partecipazione immediata.

Sebbene la sceneggiatura firmata da Ehren Kruger sia ormai in fase avanzata di stesura, Kosinski è attualmente assorbito da un thriller sugli UFO per Apple e, successivamente, dal reboot di Miami Vice con Michael B. Jordan. Questa situazione ha spinto la Paramount e il produttore Jerry Bruckheimer a cautelarsi, avviando contatti esplorativi con diverse agenzie di talenti per trovare un eventuale sostituto all’altezza di un franchise così iconico.

Non meno complessa è la posizione di Tom Cruise. L’attore ha recentemente concluso le riprese di Digger, il nuovo atteso film di Alejandro G. Iñárritu, e la Paramount preme affinché il terzo capitolo delle avventure di Pete Mitchell sia il suo prossimo impegno. Tuttavia, la conferma ufficiale tarda ad arrivare, lasciando il progetto in un limbo burocratico e creativo.

Sul fronte del cast, invece, arrivano certezze incoraggianti. È stato confermato che il sequel vedrà il ritorno dei volti che hanno decretato il successo di Maverick: oltre a Cruise, rivedremo Miles Teller nel ruolo di Rooster e Glen Powell in quello di Hangman. Una reunion che promette di mantenere intatta l’alchimia che ha conquistato il pubblico nel 2022.

Ma cosa dobbiamo aspettarci dalla trama? Lo stesso Kosinski, in una recente intervista a GQ, aveva lasciato trapelare alcuni dettagli intriganti. Il terzo film potrebbe esplorare una dimensione più intima e psicologica di Maverick, mettendolo di fronte a una vera e propria “crisi esistenziale”. Questo suggerisce che potremmo trovarci davanti all’ultimo volo del pilota, una chiusura definitiva della parabola di un personaggio che ha segnato quarant’anni di storia del cinema.

Nonostante l’enorme successo di critica e pubblico ottenuto tre anni fa, lo sviluppo di Top Gun 3 procede con una lentezza inaspettata. Con la ricerca di un nuovo regista in corso e le incertezze sul calendario della produzione, la data di uscita resta un’incognita, ma l’obiettivo è chiaro: consegnare ai posteri un finale degno di una leggenda.