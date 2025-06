The Legend of Zelda in ritardo: le ultime sull’uscita

Mentre l’entusiasmo per le indiscrezioni sul casting di Hunter Schafer nel ruolo dell’iconica Principessa Zelda continuava a crescere tra i fan, un annuncio inatteso da parte di Nintendo ha parzialmente smorzato l’attesa: la data di uscita dell’attesissimo adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda è stata posticipata.

Chiarimenti sull’uscita di The Legend of Zelda

Non si tratta di una cancellazione definitiva, ma di un rinvio che, sebbene non eccessivamente lungo, ha comunque generato discussioni. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social ufficiali di Nintendo, con un messaggio diretto e personale firmato da Shigeru Miyamoto, il leggendario creatore della saga. Miyamoto ha spiegato che il posticipo, che sposta la data di uscita dal 26 marzo 2027 al 7 maggio 2027, è dovuto a “motivi di produzione”. Questa è una prassi comune nell’industria cinematografica, dove la fase produttiva può richiedere più tempo del previsto per garantire la qualità finale del prodotto.

Il messaggio di Miyamoto trasmette un chiaro impegno a voler “rendere il film il migliore possibile”, sottolineando come questo tempo aggiuntivo sarà cruciale per perfezionare ogni aspetto della pellicola e soddisfare le alte aspettative dei fan di lunga data. Il rinvio di circa un mese e mezzo porta il film di Zelda a confrontarsi con un calendario cinematografico di maggio 2027 che si annuncia piuttosto competitivo. In particolare, è già stata fissata per il 28 maggio 2027 l’uscita di Star Wars: Starfighter, un altro blockbuster ad alta attesa.

Questo nuovo capitolo della saga di Star Wars, diretto da Shawn Levy, vedrà protagonisti nomi di richiamo come Ryan Gosling e Mia Goth. La sovrapposizione, anche se non diretta, potrebbe influire sulla performance al botteghino del film di Zelda, sebbene l’universo di fan di ciascun franchise sia vasto e distinto. L’idea di un film live-action di The Legend of Zelda è stata ufficialmente annunciata nel 2023, sull’onda del clamoroso successo de “Super Mario Bros. – Il Film”.

Il lungometraggio animato di Super Mario, prodotto da Illumination e Universal Pictures, ha dimostrato il potenziale dei franchise videoludici di Nintendo sul grande schermo, incassando cifre record e riscuotendo un’enorme popolarità a livello globale. Questo ha senza dubbio accelerato i piani di Nintendo per altri adattamenti.

Per il film di Zelda, Nintendo ha scelto di non replicare la partnership con Illumination, bensì di collaborare con Sony Pictures. Sony si occuperà della co-produzione e della distribuzione globale del film, un segno della fiducia riposta nel progetto. La regia è stata affidata a Wes Ball, un nome che ha guadagnato prestigio a Hollywood grazie al suo lavoro su pellicole come “Il regno del pianeta delle scimmie” e la trilogia di “Maze Runner”.