Emergono altre anticipazioni sul sequel di The Social Network oggi

La notizia che Jesse Eisenberg non riprenderà il ruolo di Mark Zuckerberg nel tanto atteso sequel di The Social Network ha colto di sorpresa i fan dell’acclamato film del 2010. Eisenberg, la cui interpretazione del fondatore di Facebook gli valse una nomination all’Oscar (il film, scritto da Aaron Sorkin, ottenne otto candidature e vinse tre statuette), ha spiegato la sua assenza dal nuovo progetto, intitolato The Social Reckoning.

Anticipazioni sul sequel di The Social Network

Intervistato durante il Today Show mentre promuoveva il suo film L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, l’attore ha chiarito che la sua decisione non è legata alla qualità del nuovo lavoro di Sorkin, di cui è amico e ammiratore. Eisenberg ha espresso un motivo più personale e artistico, evidenziando come la sua mancanza a tale progetto non c’entri assolutamente nulla con la qualità del prodotto.

Infatti l’attore pensa che questo film sarà fantastico, ma ha capito che non è rimasto ancorato a quel personaggio, una volta interpretato deve andare oltre. Per chi insomma pensava che Eisenberg avesse snobbato tale ruolo, dovrà in realtà ricredersi, perché l’attore è convinto che sarà una pellicola brillante, solo che semplicemente lui è andato avanti.

A raccogliere l’eredità del ruolo di Zuckerberg in The Social Reckoning, film scritto e diretto da Aaron Sorkin per Sony, sarà Jeremy Strong, celebre per la serie Succession. Il sequel è ambientato circa 17 anni dopo le vicende narrate nell’originale, che incassò 226 milioni di dollari a livello globale e vantava un cast stellare (Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake e Armie Hammer).

La nuova narrazione sposta il focus dalle origini di Facebook ai più recenti scandali. Il centro della storia sarà la giovane ingegnera di Facebook Frances Haugen (interpretata da Mikey Madison) che collabora con il giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz (Jeremy Allen White) per svelare i segreti più controversi del social network, basati sui noti “Facebook Files”.

Jeremy Strong ha elogiato il progetto con grande entusiasmo, consapevole di come si stia parlando di una delle sceneggiature più belle che abbia mai letto. Inoltre ha voluto evidenziare come il suo personaggio sia assolutamente fantastico e lo sta affrontando con empatia e grande cura.

L’attore ha sentito anche Eisenberg su questo nuovo ruolo, ma sa che ciò che sarà raccontato non avrà molto a che vedere con il personaggio del passato. Il cast si completa con la partecipazione di Bill Burr. The Social Reckoning promette di essere un dramma tagliente e attuale, che analizza l’evoluzione e le responsabilità di un colosso digitale che ha profondamente ridefinito la società moderna.