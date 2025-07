Ancora per poco su Prime Video alcuni film imperdibili

Come spesso accade sulle piattaforme di streaming, anche questa settimana Prime Video si prepara a salutare alcuni titoli dal suo catalogo. Per questo può essere utile rivedere quei film che non faranno più parte di tale piattaforma streaming. Se non avete ancora avuto modo di guardarli, è bene segnarvi i titoli che saranno ancora presenti solo per alcuni giorni su Prime Video.

Resteranno per poco su Prime Video alcuni film imperdibili

Il primo imperdibile titolo che vi segnaliamo è un vero e proprio capolavoro dell’animazione giapponese: Ghost in the Shell. Questo film iconico ha ispirato il più recente remake live-action (considerato da molti decisamente inferiore) con Scarlett Johansson, ma l’originale resta un’opera di incredibile profondità e visione. Se non l’avete mai visto o se desiderate rivederlo, avete tempo fino a mercoledì 23 luglio.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di immergervi in un mondo cyberpunk affascinante e ricco di spunti di riflessione. Tra circa due settimane, precisamente mercoledì 30 luglio, sarà il turno di Money Monster. Questo thriller avvincente vanta un cast stellare con George Clooney e Julia Roberts. Nel film, Clooney interpreta un conduttore televisivo che si trova improvvisamente ostaggio di un uomo disperato durante una diretta.

Julia Roberts, invece, veste i panni della regista del programma, costretta a gestire la drammatica situazione dal dietro le quinte. Una pellicola ricca di tensione e adrenalina che vi terrà con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Può essere l’occasione giusta per vedere una pellicola non così attuale, sono quasi passati dieci anni dal suo debutto sul grande schermo, ma che potrebbe ancora essere molto interessante. Infine, chiudiamo la lista con un film pluripremiato e molto amato: Il Discorso del Re, che lascerà la piattaforma il 28 luglio.

La trama di questo film è ormai nota a molti, ma la sua bellezza risiede nella commovente e ispiratrice storia del re Giorgio VI. Il sovrano, affetto da una grave balbuzie, trova in un logopedista eccentrico e dai metodi non convenzionali l’aiuto necessario per superare le sue difficoltà e affrontare il suo ruolo. Un racconto toccante che celebra la forza della perseveranza, dell’amicizia e del superamento dei propri limiti.

Sono pellicole che non rivedremo più su Prime Video, come tutte hanno una scadenza e se non c’è stato ancora modo di guardarle, ecco che dovete assolutamente recuperare il tempo perso e godervi questi titoli. Vale sicuramente la pena immergersi in queste storie e trascorrere qualche ora spensierata davanti alla tv di casa o anche durante un viaggio nei momenti più morti.