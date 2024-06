I migliori film su Prime Video: consigli per tutti i gusti

Scegliere i “migliori” film su Prime Video è un’impresa ardua, dato l’ampio e variegato catalogo della piattaforma. Tuttavia, possiamo provare a suggerire alcuni titoli che hanno ricevuto ottime recensioni dalla critica e dal pubblico, spaziando tra generi differenti per accontentare tutti i gusti.

Focus oggi sui migliori film su Prime Video

Nello specifico, la selezione dei migliori film su Prime Video deve tener conto prima di tutto del genere che apprezziamo maggiormente. Solo con questo filtro a monte avremo la possibilità di muoverci in modo consapevole

Drammatici:

1917 (2019): Un film di guerra emozionante e coinvolgente, vincitore di 3 Oscar, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

The Hand of God (2021): Un film autobiografico di Paolo Sorrentino, che racconta la sua giovinezza a Napoli con poesia e intensità.

Sound of Metal (2020): Un toccante drama su un batterista che perde l’udito e si ritrova ad affrontare una dura battaglia interiore.

Nomadland (2020): Un film poetico e riflessivo sulla vita da nomade nella America contemporanea, vincitore di 3 Oscar.

Commedie:

Jumanji: The Next Level (2019): Un sequel divertente e ricco di azione, perfetto per una serata in famiglia.

Yesterday (2019): Una commedia romantica con una colonna sonora d’eccezione, incentrata su un musicista che si ritrova a vivere in un mondo che ha dimenticato i Beatles.

Le ragazze di Wall Street – Hustlers (2019): Una commedia noir con un cast stellare, che racconta la storia di un gruppo di ballerine che escogita un piano per truffare gli uomini di Wall Street.

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Kazakhstani Vaccine to America (2020): Un film satirico irriverente e politicamente scorretto, che torna ad affrontare temi di attualità con l’inconfondibile umorismo di Sacha Baron Cohen.

Palm Springs (2020): Una commedia romantica originale e intelligente, che rivisita il tema del loop temporale in chiave ironica e riflessiva.

Altri generi:

The Wolf of Wall Street (2013): Un film biografico di Martin Scorsese, che racconta la storia vera di Jordan Belfort, un broker corrotto e senza scrupoli.

The Big Sick (2017): Una commedia romantica con sfumature drammatiche, basata sulla vera storia di un pakistano-americano che si innamora di una studentessa americana.

Knives Out – I segreti di Dosu Knives (2019): Un giallo moderno e intrigante, con un cast d’eccezione e un colpo di scena finale davvero sorprendente.

Smetto quando voglio – La cura per l’Italia (2014): Una commedia italiana originale e divertente, che racconta le vicende di un gruppo di amici che decidono di produrre farmaci illegali.

La La Land (2016): Un musical moderno e romantico, che ha conquistato il pubblico con le sue splendide canzoni e coreografie.