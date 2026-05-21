Matt Damon avrebbe accettato un nuovo progetto

Il panorama cinematografico hollywoodiano è in grande fermento per una potenziale, straordinaria collaborazione. Matt Damon è infatti in trattative avanzate per recitare nel prossimo, attesissimo film dei registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert, universalmente noti come i Daniels.

Cosa aspettarsi da Matt Damon nei prossimi mesi

L’attore, che da anni risulta essere ormai sulla cresta dell’onda, è stato chiamato a sostituire un altro grande nome del cinema contemporaneo: Ryan Gosling. Quest’ultimo, inizialmente scelto come protagonista, si è visto costretto ad abbandonare il progetto a causa di impegni concomitanti e alcune divergenze creative. Si è quindi pensato a Matt Damon per sostituire Gosling in questo ruolo molto interessante.

Sebbene i dettagli sulla trama rimangano blindatissimi e avvolti nel mistero, la Universal Pictures ripone grande fiducia nell’opera. Lo studio ha recentemente riorganizzato il proprio listino, posticipando la data di uscita ufficiale della pellicola, ancora senza titolo, dal 12 giugno 2027 al 19 novembre 2027, posizionandola nel cuore della stagione dei premi.

Per Matt Damon si prospetta un periodo decisamente intenso. L’attore aveva inizialmente pianificato una meritata pausa dopo aver concluso le riprese del thriller The RIP – Soldi sporchi e del kolossal fantascientifico Odissea. Tuttavia, il recente incontro con Kwan e Scheinert ha cambiato le carte in tavola e l’attore ha dovuto rivedere i propri piani futuri. Infatti Damon ha espresso un forte entusiasmo, dando una prima approvazione di massima.

Se l’accordo andrà in porto, i primi ciak a Los Angeles scatteranno non appena la star avrà terminato il tour promozionale globale per il film di Christopher Nolan, in uscita nelle sale a luglio, dove interpreta il mitico Ulisse accanto a star del calibro di Tom Holland, Zendaya e Anne Hathaway. Parliamo di un altro lavoro che potrà avere un riscontro impressionante di pubblico.

Intanto le aspettative attorno a questo nuovo film sono altissime, trattandosi della prima opera dei Daniels dopo il clamoroso fenomeno di Everything Everywhere All at Once. Quella pellicola non solo ha incassato oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo, ma ha letteralmente dominato l’Academy vincendo ben sette premi Oscar, tra cui Miglior Film e Miglior Regia.

Con il loro stile unico, frammentato e surreale, i Daniels si sono imposti come una delle voci più originali di Hollywood, un percorso iniziato nel 2016 con il bizzarro cult d’esordio Swiss Army Man. La presenza di Matt Damon non fa che confermare la loro definitiva consacrazione nel cinema che conta. Sono registi che hanno avuto modo di costruirsi una solida reputazione ed ora grandi attori di Hollywood hanno intenzione di collaborare con loro. Non ci resta che attendere qualche altra informazione in più a riguardo.