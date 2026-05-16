Spuntano anticipazioni su “A Minecraft Sequel” in questi giorni

Il mondo a blocchi più famoso del cinema è pronto a tornare sul grande schermo. Le riprese di A Minecraft Sequel (titolo ufficiale recentemente svelato) sono ufficialmente iniziate, e a dare l’annuncio è stata una delle novità più attese del cast: Kirsten Dunst. L’attrice ha condiviso sui social uno scatto dal set che ritrae le sedie personalizzate degli attori, confermando indirettamente i rumor che la vedevano nei panni di Alex.

Nuovi dettagli su “A Minecraft Sequel”

Si tratta di una conferma che molti fan stavano attendendo da tempo ed ora non c’è altro da fare che attendere l’uscita sul grande schermo. Il personaggio di Alex non è nuovo ai fan, infatti oltre a essere, insieme a Steve, l’avatar iconico del videogioco originale, era già apparso in un breve cameo nella scena post-credit del primo capitolo.

In quell’occasione, Alex occupava la vecchia casa di Steve (interpretato da Jack Black), ma era stata portata in scena fisicamente da Alice May Connolly e doppiata da Kate McKinnon. Con l’ingresso della Dunst, il personaggio assumerà un ruolo centrale e una nuova fisionomia, promettendo di approfondire la dinamica con il protagonista. La partecipazione di Kirsten Dunst nasce da un desiderio espresso dall’attrice già nell’estate del 2025, spinta dall’entusiasmo dei suoi figli per la pellicola originale e dalla volontà di prender parte a un progetto dal successo commerciale garantito.

L’annuncio del sequel non sorprende, se si guardano i numeri. Nonostante un’accoglienza tiepida da parte della critica specializzata, Un film Minecraft ha dominato il botteghino nel 2025, incassando ben 961 milioni di dollari. Posizionandosi come il quinto miglior incasso dell’anno, il film ha dimostrato una straordinaria capacità di intercettare il gusto della Generazione Z, consolidando un franchise che dopo 14 anni dal debutto videoludico di Mojang Studios spazia ormai dai libri alle serie animate (con un progetto Netflix in sviluppo).

Si tratta di un mondo che ha basi davvero solide e sul quale si ha modo di lavorare ancora per molto in futuro. Per vedere Alex e Steve in azione bisognerà attendere il 23 luglio 2027, data fissata per l’uscita nelle sale. Per Kirsten Dunst si prospetta un periodo particolarmente intenso: oltre al blockbuster di Warner Bros., l’attrice sarà protagonista a fine 2027 del thriller The Housemaid’s Revenge con Sydney Sweeney e apparirà nel prossimo film di Ruben Östlund, The Entertainment System is Down, accanto a Keanu Reeves.

Con l’avvio della produzione di A Minecraft Sequel, la sfida per la regia sarà quella di espandere l’universo visivo di Minecraft, mantenendo viva quella scintilla che ha trasformato un semplice videogioco in un pilastro della cultura pop globale.