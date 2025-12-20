Tra stuntman e sosia di Tom Cruise: tanta confusione sui social

Si torna a parlare di Tom Cruise in queste ore, visto che sui social a quanto pare si fa tanta confusione in merito ad una foto apparsa di recente sui social con gli stuntman e sosia del popolare attore americano. In particolare, lo scatto in questione tenderebbe a mettere in evidenza la clamorosa somiglianza tra l’originale e le due “copie”, come si può percepire facilmente dando uno sguardo ai commenti che si trovano qua e là. Tuttavia, si tralasciano alcuni dettagli che possono fare la differenza nell’analisi di questo caso curioso, a testimonianza del fatto che anche il mondo del web stia cambiando.

Chiarimenti vari su stuntman e sosia di Tom Cruise: c’è molta confusione sui social oggi

In passato abbiamo parlato di Tom Cruise in altri contesti, mentre oggi tocca concentrarsi per forza di cose sulla foto diventata virale anche in Italia. In tanti, infatti, pensano che lo scatto disponibile ad inizio articolo lo ritragga insieme agli stuntman chiamati a girare le scene più impegnative dei suoi film. Quelle che, in teoria, mettono maggiormente a rischio la sicurezza dell’attore. Una pratica assai comune, soprattutto negli Stati Uniti, dove si tende a girare un numero più elevato di scene d’azione solo in parte caratterizzate dagli effetti speciali.

Tuttavia, come viene spiegato da alcuni addetti ai lavori su X con le relative puntualizzazioni del caso, le persone immortalate nello scatto non sono reali. Insomma, i presunti sosia e stuntman di Tom Cruise non esistono. Sia perché l’attore non li ha mai voluti sul set, essendo un amante dell’adrenalina e delle scene più intense, sia per la realizzazione di uno scatto tramite IA. Dunque, solo un ulteriore contributo dal mondo dell’intelligenza artificiale, a testimonianza del fatto che siamo sempre più vicini a produzioni realistiche.

La storia degli stuntman e dei sosia di Tom Cruise evidenzia quanto sia importante fare attenzione ai contenuti social. Tom Cruise è un’icona del cinema globale, celebre per l’impegno totale che profonde nei suoi film, in particolare per l’esecuzione di stunt estremi senza controfigura, specialmente nella fortunata saga Mission: Impossible.

La sua carriera, lanciata da successi come Top Gun (1986), vanta collaborazioni con registi di calibro e ruoli versatili (Rain Man, Nato il 4 luglio, Magnolia). A fine 2025, l’attore ha ricevuto il suo primo Oscar onorario alla carriera, riconoscimento che ha celebrato la sua dedizione all’arte cinematografica. Tra i suoi progetti futuri, si attende il completamento di Mission: Impossible – The Final Reckoning e una nuova e ambiziosa collaborazione con il regista Alejandro G. Iñárritu in una black comedy prevista per il 2026.