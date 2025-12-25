Altre anticipazioni su Avengers: Doomsday disponibili da oggi

Il cammino verso l’uscita di Avengers: Doomsday si sta trasformando in un vero e proprio evento mediatico, scandito da una strategia promozionale tanto serrata quanto frammentata. Nonostante i tentativi di Disney di arginare i leak, le informazioni sulla struttura dei trailer circolano con insistenza, svelando un piano di comunicazione basato su una serie di mini-filmati focalizzati sui singoli protagonisti del prossimo crossover Marvel.

Secondo le indiscrezioni più recenti, Disney ha programmato il rilascio di quattro teaser trailer ufficiali (con un possibile quinto promo ancora avvolto nel mistero), distribuiti strategicamente nelle sale in concomitanza con l’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere. Questa scelta punta a riportare il pubblico al cinema, offrendo contenuti esclusivi non ancora disponibili online.

Chi insomma vuole avere delle anticipazioni su Avengers: Doomsday dovrà recarsi al cinema. Intanto vediamo di cosa parlano questi quattro teaser trailer firmati Disney. Il primo teaser ha già scosso i fan, confermando il ritorno di Chris Evans in una versione inedita di Captain America, mostrato nei panni di un tranquillo padre di famiglia.

Il secondo filmato, della durata di 1 minuto e 39 secondi, è attualmente in proiezione. Questo minutaggio smentisce i brevi dialoghi trapelati sui social nei giorni scorsi, offrendo una visione più ampia del Dio del Tuono. È forse il video più atteso. Con una durata di 1 minuto e 9 secondi, il terzo teaser sarà dedicato alla nemesi interpretata da Robert Downey Jr.

Le prime indiscrezioni parlano di “scene spaventose”, suggerendo una caratterizzazione feroce e cupa per il villain. Infine, il quarto capitolo di questa saga promozionale dovrebbe concentrarsi sul Dio dell’Inganno, sebbene i dettagli su questo specifico trailer siano ancora nebulosi e privi di conferme ufficiali da parte dei vertici Disney. A confermare la durata tecnica di questi filmati è stato il KAVI, l’ente svedese per la classificazione cinematografica.

Le loro rivelazioni hanno fornito una base solida a speculazioni che finora si basavano solo su riprese rubate di scarsa qualità. Disney, dal canto suo, sta adottando una politica di “tolleranza zero”, rimuovendo prontamente ogni copia illegale dal web per preservare l’esclusività della visione in sala. Avengers: Doomsday non è solo il film più atteso del 2026 (con uscita prevista per dicembre), ma rappresenta anche il banco di prova definitivo per i Marvel Studios.

Dopo una serie di risultati altalenanti al botteghino, la pellicola ha il compito di risollevare le sorti del franchise, preparando il terreno per il gran finale di Avengers: Secret Wars, atteso per il dicembre 2027.