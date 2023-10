È morto Michael Gambon noto per Harry Potter

Sebbene Michael Gambon sia morto con 172 crediti cinematografici a suo nome, sarà sempre ricordato per la sua affettuosa interpretazione di Albus Silente in Harry Potter. L’attore veterano ha magistralmente infuso nell’amato mago un’avvincente miscela di saggezza, serietà e profondità emotiva, rendendolo una delle parti più integrali e indimenticabili della serie di film e della sua eredità. Essendo uno degli anziani del cast di Harry Potter, Gambon ha anche agito come figura paterna per le star più giovani come Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, lasciando un’impronta indelebile su questi attori.

Anche se è ciò per cui sarà ricordato, l’eredità di Gambon si estende ben oltre Harry Potter. Al di fuori del mondo magico, alcuni dei suoi film più importanti includono Le ali della colomba, The Insider, Gosford Park, Amazing Grace, Il discorso del re e Quartetto. Come menzionato da Isaacs, una delle migliori interpretazioni di Gambon è arrivata nella serie TV The Singing Detective, per la quale ha vinto un premio BAFTA. Con questa vasta gamma di ruoli, Sir Michael Gambon lascia un’enorme eredità che ha arricchito il mondo della recitazione e ha portato gioia al pubblico.

Ora, poco dopo la morte di Michael Gambon all’età di 82 anni, i suoi co-protagonisti di Harry Potter, i fan e Hollywood in generale si sono rivolti ai social media per condividere toccanti tributi alla defunta leggenda. Jason Isaacs e James Phelps sono tra i suoi co-protagonisti di Harry Potter che hanno condiviso le loro condoglianze, insieme ad altri attori di Hollywood come Jared Harris, figlio di Richard Harris. I fan di Harry Potter hanno ricordato Gambon condividendo le loro citazioni preferite di Silente.

Indubbiamente il saluto più iconico è di colei che ha dato vita alla saga che ha indubbiamente elevato la carriera di Gambon. L’autrice di Harry Potter J.K. Rowling ha scritto: “Ho appena sentito la terribile notizia su Michael Gambon. La prima volta che ho messo gli occhi su di lui è stato in Re Lear, nel 1982, e se me l’avessi detto allora quel brillante attore sarebbe apparso in qualsiasi cosa io abbia mai visto. Ho scritto, avrei pensato che fossi pazzo. Michael era un uomo meraviglioso oltre ad essere un attore eccezionale, e ho adorato lavorare con lui, non solo in Potter ma anche in The Casual Vacancy. Le mie più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Michael e tutti coloro che lo amavano.“