Confermato live-action su Hercules: ecco alcune notizie

La Disney ha confermato il remake live-action di Hercules nel 2022 (tramite il New York Times e ve ne abbiamo parlato anche qui). Il live-action Hercules della Disney sta lentamente andando avanti con la produzione dei Fratelli Russo e Guy Ritchie alla regia. L’Hercules animato è stato rilasciato più di due decenni fa nel 1997 e seguiva l’antico semidio greco Ercole da bambino a eroe, concentrandosi anche sugli obiettivi di Ade di rovesciare il Monte Olimpo. Con un cast che includeva l’inimitabile Danny DeVito nei panni dell’eroe mezzo capro Phil, James Woods nei panni dell’irascibile Ade e il defunto Rip Torn nei panni di Zeus, l’Hercules animato è considerato un classico Disney. Un Ercole dal vivo che fa parte dei piani della Disney per rivitalizzare il loro catalogo animato non è affatto sorprendente.

Al momento non esiste una data di uscita fissa per il film Disney live-action Hercules. Parlando nel 2022, Guy Ritchie ha scherzato dicendo che sperava di completare il film “entro l’anno” (tramite ScreenDaily). Sebbene questi commenti siano stati fatti prima del 2023 e degli scioperi WGA e SAG-AFTRA che hanno interrotto la produzione e lo sviluppo di quasi tutti i progetti cinematografici, ciò indica comunque che l’uscita live-action di Hercules non è una prospettiva lontana, fissando una data di uscita tra il 2025 e il 2026. possibile. Non è noto se il remake di Hercules uscirà nelle sale o andrà direttamente su Disney+. Anche se finora non ci sono membri del cast ufficialmente confermati legati a Hercules, circolano molte voci che suggeriscono che una star della versione animata del film potrebbe riapparire. Josh Gad ha espresso la convinzione che Danny DeVito dovrebbe riprendere il ruolo di Phil, il satiro allenatore di Hercules. Quando si cerca di scegliere il cast dell’Hercules live-action della Disney, uno dei doppiatori dell’animazione originale sarebbe sicuramente accolto con favore dai fan legacy.

Sebbene finora non ci siano attori a bordo, esiste un precedente per gli adattamenti live-action della Disney che fanno appello a talenti storici. Il Re Leone ha riformulato James Earl Jones nel ruolo iconico di Mufasa, rifiutandosi di credere che qualcun altro potesse ricoprire questo ruolo. Per questo motivo, molti fan credono che sia del tutto possibile che la Disney chieda anche a Devito di riprendere il suo ruolo. La storia del live-action Hercules probabilmente non differirà molto dall’originale animato. Con la maggior parte delle precedenti installazioni live-action della Disney, i remake hanno spesso seguito la trama generale tracciata dai film Disney originali. Tuttavia, per attrarre un nuovo pubblico e allo stesso tempo assicurarsi fan che ritornino, Hercules potrebbe aggiungere ulteriori sequenze che mostrino che la tecnologia CGI diventa più impressionante, così come la potenza di Hercules. Il personaggio è basato sulla leggenda greca delle “Dodici Vie di Ercole” e questo mito costituisce la base della formazione di Phil nel film d’animazione. Una struttura simile potrebbe servire bene al riavvio live-action.