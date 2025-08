Dove nasce la nostra passione per i film horror

Sono molte le persone che amano i film horror: dai titoli popolari come Alien e Shining, ai titoli un po’ meno conosciuti come Scappa e La Casa 2, in molti desiderano provare paura.

Ma ovviamente, la paura non è esattamente un’emozione positiva. Stare a letto e guardare It, tremanti nel buio, non è una sensazione che definiremmo piacevole. Ma allora, cosa c’è nell’horror che attira tanto gli esseri umani? Perché piacciono i film horror? Inoltre, perché alcuni di noi sono disposti a spendere i loro soldi per spaventarsi coi film horror, mentre altri fanno di tutto per evitarlo?

Uno studio approfondito sui film horror e sulle preferenze del pubblico italiano

Queste sono le domande che ci hanno portato a indagare sull’industria mondiale dell’horror, in piena espansione. Ecco tutte le risposte.

Perchè piacciono i film horror?

Uno dei motivi per cui alle persone piacciono i film horror è quello di provare stimoli. L’esposizione ad atti terrificanti, o anche solo l’anticipazione di tali atti, può stimolarci – sia mentalmente che fisicamente – in modi opposti: negativamente (sotto forma di paura o ansia) o positivamente (sotto forma di eccitazione o gioia). Per esempio, la visione di un film horror attiva contemporaneamente entrambi i tipi di stimolazione, con il massimo piacere provato nel momento di maggiore paura. Anche la biochimica del nostro corpo cambia quando consumiamo l’horror. La paura può innescare il rilascio di adrenalina, con conseguente aumento delle sensazioni e dell’energia.

Un’altra ragione per cui piace l’horror è quella di fare esperienze nuove. I film horror dell’apocalisse, ad esempio, ci permettono di vivere realtà alternative, da epidemie di zombie a infestazioni aliene. Alcune esperienze inedite possono persino contribuire al nostro senso di realizzazione. Essere avventurosi in questo modo ci fa sentire più mondani o audaci.

Infine, i film horror possono piacere perché possono aiutarci a soddisfare (in modo sicuro) la nostra curiosità sul lato oscuro della psiche umana. Dopo tutto, nella vita reale, potremmo non avere l’opportunità di conoscere un Hannibal Lecter o di vagare per le strade durante The Purge. Essendo una specie intrinsecamente curiosa, molti di noi sono affascinati da ciò che la nostra stessa specie è in grado di fare. Osservare le storie in cui gli attori devono confrontarsi con le parti peggiori di se stessi è uno pseudo studio del carattere delle parti più oscure della psiche umana.

Insomma, ora sappiamo qualcosa in più sulla nascita della preferenza per i film horror.