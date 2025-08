Presto in uscita Sognando Beckham 2: le prime informazioni trapelate

Arriva una buona notizia per coloro che hanno apprezzato in passato la pellicola “Sognando Beckham”, infatti si darà vita al sequel. La regista Gurinder Chadha ha annunciato a Deadline l’intenzione di realizzare “Sognando Beckham 2“, riportando sul grande schermo la storia che nel 2002 ha incantato il pubblico e acceso i riflettori sul calcio femminile.

Inevitabile l’uscita di Sognando Beckham 2

In quel periodo il calcio femminile non era ancora così sviluppato in Europa, ma con quella pellicola si iniziò a dare maggior considerazione ad uno sport che per molti è sempre stato considerato solo maschile. La regista è pronta a porre nuovamente i riflettori su quei personaggi che hanno reso il film un vero successo in passato, ponendo al centro della storia proprio quella voglia di dimostrare come il calcio non sia una prerogativa maschile.

L’idea di un sequel o di una serie TV circolava da tempo, ma la regista non aveva trovato l’ispirazione giusta. Ora le cose sembrano essere cambiate, infatti Chadha ha evidenziato come abbia in mente una storia fantastica. Quest’idea si è trasformata immediatamente in realtà, dando vita a questo nuovo progetto, che vedrà un calcio femminile più competitivo, emozionante e globale rispetto a vent’anni fa.

I fan saranno felici di sapere che i membri del cast originale, tra cui Parminder Nagra, Keira Knightley, Archie Panjabi e Johnathan Rhys Meyers, sono stati informati dello sviluppo del sequel. Sebbene non si siano ancora impegnati ufficialmente, attendono di leggere la sceneggiatura prima di prendere una decisione. C’è però il sentore che qualcosa di buono possa emergere, insomma non si ha intenzione di abbandonare un progetto che contribuì vent’anni fa a rendere questi attori ancora più famosi.

Inoltre, la produzione spera di coinvolgere anche David e Victoria Beckham in alcune sequenze, anche se al momento non c’è nulla di concreto. La loro presenza sarebbe un omaggio significativo al titolo del film e alla loro influenza nel mondo del calcio e dello spettacolo. L’uscita di “Sognando Beckham 2” è prevista per il 2027.

Questa data non è casuale: coinciderà con il 25° anniversario del film originale e con la Coppa del Mondo femminile FIFA in Brasile, un momento perfetto per celebrare i progressi del calcio femminile e l’impatto culturale del primo film. “Sognando Beckham” è stato un pioniere nel portare il calcio femminile sotto i riflettori, e il suo ritorno promette di continuare questa eredità, mostrando quanto sia cambiato e cresciuto questo sport nel corso degli anni.