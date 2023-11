Inside Out 2 ecco la popolare teoria supportata dal trailer

Il trailer di Inside Out 2 stuzzica nuove emozioni, come imbarazzo, noia e invidia. Tuttavia, l’ansia è l’unica nuova emozione mostrata nel trailer. A differenza delle altre cinque emozioni nella testa di Riley, Ansia è il primo personaggio apparentemente neutro rispetto al genere. La voce del personaggio suona estremamente androgina nel tono e nella cadenza. L’acconciatura di Ansia si allontana dai tipici stili di genere, abbracciando un look senza genere e disordinato. Inoltre, l’abbigliamento gioca un ruolo importante in Inside Out. Ogni personaggio, sia emotivo che umano, ha abiti che si adattano alla trama e all’identità del personaggio. L’abbigliamento di Ansia nel trailer di Inside Out 2 corrisponde alle tendenze comuni della moda queer e non binaria. Indossano un maglione pesante con strisce arancioni vivaci, pantaloni a gamba larga e scarpe dall’aspetto mocassino. Ciascuno di questi elementi da solo potrebbe essere una coincidenza, ma l’implicazione diventa molto più forte quando sono tutti insieme.

Nonostante abbia accennato all’identità di genere non binaria di Riley in Inside Out e nel trailer di Inside Out 2, la Disney potrebbe non confermare mai questa teoria. La società di media ha iniziato solo di recente a rappresentare i personaggi LGBTQ+. Finora hanno incluso solo le sessualità queer, non i generi. Quando compaiono i personaggi LGBTQ+, ricoprono quasi esclusivamente ruoli minori, con l’eccezione principale del cortometraggio Pixar. Sebbene la Pixar tenda ad essere più progressista, è ancora legata alla sua società madre. Pertanto, potrebbero non avere la libertà di confermare la teoria sul genere di Riley.

Inoltre, anche se la Pixar volesse confermare che Riley non è binario in Inside Out, probabilmente non lo farebbe per paura di reazioni negative. L’attuale clima politico è ostile nei confronti delle persone transgender, in particolare dei bambini trans. Molti stati hanno approvato leggi che impediscono alle scuole di riconoscere le identità LGBTQ+ e privano i bambini trans dei loro diritti fondamentali (tramite ACLU). Ciò influenza il modo in cui le società di produzione come Disney e Pixar trattano i personaggi LGBTQ+. Sono costretti a creare personaggi con codice queer invece di scrivere vere storie queer. Dato che Riley ha solo 13 anni, la sua potenziale identità non binaria sarebbe vista come una dichiarazione politica, anche se esistere non è politico.

Anche la Riley non binaria avrebbe senza dubbio un impatto sulla vendita dei biglietti e si tradurrebbe in una retorica transfobica attorno a Inside Out 2. Dopotutto, La Sirenetta è stata bombardata di recensioni per aver incluso un’attrice nera come Ariel. Sfortunatamente, gran parte del pubblico Disney sembra resistente all’idea di personaggi minoritari. La società madre probabilmente non permetterebbe alla Pixar di correre il rischio di rendere transgender il personaggio principale di uno dei migliori film Pixar. La cosa più vicina a cui probabilmente arriverebbero mai a riconoscere l’identità trans non binaria di Riley in Inside Out 2 è fornire suggerimenti come hanno già fatto in Inside Out.