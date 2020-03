Jason Momoa: l’attore più chiacchierato di Hollywood

Addirittura consigli sul corona virus ritraggono come protagonista l'avvenente attore.

0

Con questo articolo facciamo contente tutte le donne che in questi giorni difficili sono chiuse in casa e non sanno cosa fare. Ecco a voi Jason Momoa, il poliedrico attore più amato dal pubblico femminile.

Il libro da colorare

Partiamo da una delle notizie più datate. Avete presente quei quaderni/libri con i disegni definiti anti-stress o zen per le loro intenzioni, ovver di far rilassare le persone che ne usufruiscono. Il loro nome ufficiale e più riconosciuto è quello di Mandala, una tecnica che sta prendendo man mano piede a tal punto da raggiungere anche Jason Momoa, come? Beh è uscito difatti il libro da colorare con tutte le illustrazioni di Jason proprio nello stile Mandala. Diciamo che in questo caso le donne potranno sicuramente rilassarsi, forse, pensando all’atletico attore. Se volete accaparrarvelo vi basterà scrivere sul motore di ricerca “Crush and Colour: Jason Momoa”

Il video musicale

Da diversi giorni gira su youtube il teaser trailer del nuovo video musicale di Ozzy Osbourne “Scary Little Green Men” dove ovviamente a fare da protagonista ci sarà Jason Momoa. Ripetere il suo nome tutte queste volte comincia a suonare strano, ma ok l’articolo in questione riguarda lui quindi mi sacrifico. L’irriverente Jason sembra calare alla perfezione nel ruolo del Principe delle Tenebre con una somiglianza significativa. Insomma un’ottima pubblicità per la musica metal perché sicuramente utilizzare Momoa come personaggio farà avvicinare al genere metal donne che prima non hanno mai ascoltato nulla.

Il coronavirus

Cosa c’entra Momoa con il coronavirus? Ebbene hanno associato la sua figura anche a questo contesto. Nulla di serio chiaro, ma è talmente virale come personaggio che ormai ce lo si ritrova anche in questo contesto. Sembra che tutto sia partito da un meme che ritrae Jason nei panni di Aquaman del film mentre è immerso in acqua. Il meme recita “Lavate le mani come se stesse lavando Jason Momoa”

Il consiglio è chiaro, a causa del coronavirus ci sono bombardamenti di messaggi dove ci sono consigli da seguire, tra cui quello di lavarsi attentemente le mani (come se ci fosse bisogno di un virus per saperlo) ed ovviamente i meme non sono mancati, come non è mancato Jason.