Odissea di Nolan è già da record di incassi in tutto il mondo

Il nuovo kolossal di Christopher Nolan dedicato all’Odissea ha debuttato nei cinema mondiali registrando numeri straordinari.

Nel suo primo fine settimana di programmazione, l’opera ha incassato complessivamente 264,1 milioni di dollari a livello globale, segnando il miglior esordio di sempre per la carriera del celebre regista britannico.

L’incredibile primato di Nolan con la sua Odissea

Secondo le rilevazioni diffuse dalla casa di distribuzione Universal Pictures, la pellicola ha ottenuto 124,5 milioni di dollari nei botteghini nordamericani e altri 139,6 milioni nei mercati internazionali, a conferma del profondo legame e del grande richiamo che l’autore esercita sul pubblico di ogni Paese.

Grazie a questo debutto, l’adattamento dell’epica omerica ha superato i primati precedentemente stabiliti da altre celebri opere del regista, come Il cavaliere oscuro – Il ritorno e Il cavaliere oscuro, senza considerare il riadattamento per l’inflazione. Questo risultato posiziona la pellicola tra i migliori debutti cinematografici mondiali dell’anno, subito dietro a grandi produzioni d’animazione destinate alle famiglie.

La portata di questo successo appare ancora più rilevante se si considerano le caratteristiche specifiche del film. Si tratta infatti di un’opera vietata ai minori, caratterizzata da una durata imponente vicina alle tre ore e non legata a un franchise commerciale già strutturato. Ciononostante, la visione del regista ha saputo trasformare un classico della letteratura antica in uno dei più grandi eventi cinematografici della stagione. Gran parte del merito di questo successo va quindi proprio a Nolan, un regista che sa fare davvero cinema.

Un successo che continuerà nelle prossime settimane

Distribuito in contemporanea in oltre settanta Paesi, il film ha riscosso un successo eccezionale soprattutto nel Regno Unito, in Irlanda, in Francia e in Italia, stabilendo il record personale per il regista in ben 48 mercati internazionali. I vertici della distribuzione sottolineano come l’opera sia riuscita a unire gli spettatori di diverse culture attorno a un racconto immortale, confermando l’importanza del grande cinema d’autore come evento collettivo. La presenza nei cinema è peraltro destinata ad ampliarsi, considerando i futuri esordi previsti in piazze asiatiche fondamentali come Cina, Giappone e Corea del Sud.

Un contributo determinante al risultato economico proviene dal circuito delle sale IMAX, formato scelto dal regista per le riprese di tutta la pellicola. Le proiezioni ad alta tecnologia hanno generato quasi un quarto degli incassi totali, battendo record storici del formato e superando persino i risultati di grandi blockbuster del passato. L’entusiasmo della critica e il forte passaparola tra gli spettatori suggeriscono che l’opera continuerà a mantenere una presenza prolungata e di grande successo nelle sale nelle prossime settimane.