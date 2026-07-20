Durata umana per il film “Avengers: Doomsday”, ormai prossimo all’uscita

Avengers: Doomsday si preannuncia come uno dei capitoli più colossali e attesi nella storia del Marvel Cinematic Universe. Con un cast stellare e ambizioni narrative di grande impatto, il film promette di ridefinire gli equilibri del Multiverso. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, la pellicola non strapperà ad Avengers: Endgame il record di capitolo più lungo della saga.

“Avengers: Doomsday” non durerà troppo

La durata stimata si attesta attualmente sui 165 minuti (due ore e quarantacinque minuti): un minutaggio generoso, superiore a quello di Infinity War, ma studiato per evitare che una storia così densa e popolata rischi di diventare dispersiva. Anche se i registi Anthony e Joe Russo lavoreranno al montaggio fino all’ultimo momento utile, questa durata sembra ormai piuttosto definita.

A breve, infatti, apriranno le prevendite per i formati premium, e le sale cinematografiche hanno assoluto bisogno di tempistiche precise per organizzare gli orari degli spettacoli. Il pubblico contemporaneo è ormai abituato a blockbuster dalla grande durata, ma queste tante ore sul grande schermo non sono sempre sinonimo di qualità.

Per i fratelli Russo, la vera sfida sarà trovare l’equilibrio perfetto tra l’azione spettacolare, l’approfondimento psicologico dei protagonisti e le immancabili apparizioni a sorpresa destinate a entusiasmare i fan. A differenza di Endgame, Doomsday non deve chiudere una saga, bensì tracciare la rotta per una nuova, decisiva era del franchise. Restare sotto le tre ore aiuterà a mantenere il ritmo serrato e a garantire una narrazione compatta, focalizzata sul nucleo della storia.

L’attrazione magnetica del film sarà indubbiamente il clamoroso ritorno di Robert Downey Jr., che dopo aver interpretato l’eroico Tony Stark per oltre un decennio vestirà ora i panni dell’iconico e spietato Doctor Doom (Dottor Destino). Sarà lui la minaccia suprema capace di far convergere i destini di fazioni diverse, tra cui Avengers, Fantastici Quattro e X-Men. Il cast annunciato è a dir poco stellare.

Ritroviamo infatti Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Florence Pugh, Pedro Pascal, Vanessa Kirby e le storiche icone Patrick Stewart e Ian McKellen. Resta invece ancora avvolto nel mistero più totale il ritorno di Chris Evans. In un’arena così affollata, ogni secondo sarà prezioso per dare a ciascuno il giusto spazio e consacrare Doctor Doom come un villain memorabile.

L’attesa sta per accendersi, infatti con l’imminente apertura delle prevendite americane per il formato premium Infinity Vision e l’attesissimo panel Marvel al San Diego Comic-Con, il conto alla rovescia per il debutto di dicembre è ufficialmente iniziato. Non ci resta che attenderlo sul grande schermo e capire se potrà avere il successo degli altri capolavori della Marvel.