Il Corvo reboot già cambia una parte del cult ’90

Il remake de Il Corvo sta già facendo una mossa coraggiosa riguardo a uno degli aspetti più importanti del film originale. Basato sull’omonimo fumetto del 1989 di James O’Barr, Il Corvo vede il musicista Eric Draven che, insieme alla sua ragazza Shelly, viene assassinato da una banda spietata prima di essere resuscitato da un misterioso corvo. Sebbene le foto dal set del remake di Il Corvo mostrino Bill Skarsgård nei panni di Eric / Il Corvo e FKA Twigs nei panni di Shelly, si sa poco riguardo al cast del remake di Il Corvo, alla storia o a quanto materiale originale a cui il nuovo film rimarrà fedele.

Mentre le reazioni iniziali al remake de Il Corvo sono a dir poco polarizzanti, la direzione unica in cui i cineasti del reboot stanno prendendo l’estetica suggerisce che il tono e l’atmosfera generali di questo film saranno distinti e in qualche modo originali. Tuttavia, c’è un elemento cruciale del film originale che il reboot sembra cambiare, il che cambierebbe completamente la storia. Resta da vedere se il pubblico apprezzerà il cambiamento della storia del remake, ma ha implicazioni interessanti per il prossimo film sui supereroi.

Sebbene lo status di classico di culto di The Crow sia stato costruito sulla base delle sue immagini intense, dei personaggi lunatici e della visione unica del genere dei supereroi, probabilmente la sua più grande forza sta nel fatto che Eric Draven è un uomo abbastanza misterioso. A parte sapere che era un musicista underground e che aveva effettivamente una relazione con Shelly, il pubblico non impara molto di più su di lui nel primo film. Tutto il resto che gli spettatori apprendono sul vigilante soprannaturale viene dimostrato durante la sua vita post-Eric Draven, il che lo rende facilmente uno dei tipi di antieroe più accattivanti e misteriosi. Rivelare troppo della vita passata di Eric potrebbe non fondersi bene dal punto di vista tonale, supponendo che sarà felice con Shelly nel remake come lo era nell’originale. Umanizzare il Corvo potrebbe essere sconcertante considerando i modi brutali con cui esige vendetta su coloro che hanno ucciso lui e Shelly. Il corvo funziona così bene in gran parte perché Eric si sente come una forza della natura con l’unico scopo di liberare il mondo dal male. Sebbene rendere quel personaggio più umano e meno soprannaturale sia rischioso, potrebbe anche funzionare.

La decisione del remake di fornire più contesto riguardo alla vita di Eric e Shelly potrebbe rivelarsi vincente perché renderebbe effettivamente più facile per il pubblico connettersi con loro a un livello più intimo. Sebbene Eric e Shelly fossero entrambi simpatici nell’originale, gli spettatori che non avevano familiarità con i fumetti potrebbero non aver veramente compreso la natura tragica della loro situazione al di là di una comprensione superficiale dell’omicidio. Dedicando tempo allo sviluppo dei due come personaggi pienamente realizzati e dimostrando il loro amore attraverso le loro azioni più che semplicemente con le parole, Il Corvo ha potuto sviluppare il suo fascino unico.