Avatar 3: ritorneranno due vecchie conoscenze?

Il produttore del franchise di Avatar Jon Landau anticipa il ritorno di due attori del film originale nonostante i loro personaggi siano morti. Rilasciato nel 2009, Avatar di James Cameron segue Jake Sully di Sam Worthington mentre assume il corpo di un alieno Na’vi per infiltrarsi nei loro ranghi, innamorandosi infine di Neytiri (Zoe Saldaña), un nativo di Pandora. Molti membri del cast del film originale sono tornati per Avatar: The Way of Water, e il successo di quel film ha assicurato che la storia continuerà in almeno altri tre sequel di Avatar. Mentre il lavoro su Avatar 3 continua, Landau condivide un’immagine di se stesso con gli attori Laz Alonso e Wes Studi su Facebook, confermando che le due star, che interpretavano rispettivamente Tsu’tey ed Eytukan nel film originale, sono tornate per ulteriori performance capture ed a confermarlo c’è la foto che segue pubblicata sul profilo facebook di Landau. “È fantastico riavere Laz e Wes per una piccola performance capture” scrive il produttore nella sua didascalia. Coloro che hanno visto l’Avatar originale sapranno che sia Eytukan, il padre di Neytiri, sia Tsu’tey, un feroce guerriero Omatikayan, sono morti nell’ultima battaglia per difendere l’albero delle anime.

È molto probabile che entrambi gli attori siano tornati sulle scene del film Avatar 3, che è attualmente nel bel mezzo delle riprese. È anche possibile, tuttavia, che il loro ritorno avvenga in Avatar 4, poiché Worthington ha recentemente anticipato che la produzione di quel film non è lontana. Ciò che non è chiaro al momento è se Alonso e Studi riprenderanno i ruoli di Tsu’tey ed Eytukan o se interpreteranno nuovi personaggi. Sigourney Weaver ha interpretato in modo memorabile la dottoressa Grace Augustine nell’Avatar originale, ma è tornata come parte del cast di Avatar: The Way of Water per interpretare Kiri, la figlia di Grace. È possibile che Alonso e Studi tornino con un incarico simile. Detto questo, Kiri e Grace sono profondamente legati come personaggi, ed è logico che siano interpretati dallo stesso attore. Il ritorno di Alonso e Studi come personaggi diversi potrebbe creare confusione se non ci fosse lo stesso livello di connessione. È più logico che Alonso e Studi stiano riprendendo i loro ruoli di Tsu’tey ed Eytukan, forse in una sequenza di sogno, flashback o una sorta di visione innescata da Eywa. Dalla formulazione del post di Landau, sembra che i ruoli degli attori saranno piuttosto piccoli, il che è in linea con il fatto che la maggior parte di Avatar 3 è stata già girata. In ogni caso, sarà sicuramente emozionante vedere di nuovo in azione due attori apparsi per l’ultima volta nel quindicenne Avatar.