Il segreto del successo per The Rip, con Ben Affleck e Matt Damon

Tra le pellicole in streaming che stanno riscuotendo un successo notevole ritroviamo The Rip, il nuovo thriller poliziesco che vede protagonisti i premi Oscar Ben Affleck e Matt Damon. In pochi giorni questo film ha catturato tantissimi appassionati del genere e chiaramente anche la presenza dei due attori hollywoodiani ha contribuito ad aumentare la curiosità di tutti.

Focus su The Rip, con Ben Affleck e Matt Damon

La pellicola, diretta da Joe Carnahan, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico globale fin dal suo rilascio il 16 gennaio, posizionandosi immediatamente ai vertici delle classifiche di gradimento. La trama ruota attorno alle vicende del sergente J.D. Byrne e del tenente Dane Dumars i quali, durante un’operazione antidroga, si imbattono in una somma colossale di denaro appartenente a un cartello.

Questo ritrovamento innesca una serie di dilemmi morali e decisioni pericolose che mettono alla prova l’integrità dei protagonisti e della loro squadra. I numeri confermano l’eccezionalità del progetto. Con ben 41,6 milioni di visualizzazioni registrate nella sola settimana di esordio, il film si è imposto come uno dei migliori lanci nella storia della piattaforma.

Per trovare un risultato superiore bisogna risalire al luglio 2025, confermando come il binomio Affleck-Damon resti una delle calamite più potenti per il grande pubblico. L’ascesa di questo titolo ha persino scalzato produzioni molto attese e commedie romantiche consolidate, superando anche documentari celebrativi legati a franchise di enorme successo come Stranger Things.

Oltre al riscontro puramente numerico, la critica ha accolto con favore l’opera. Con una valutazione molto positiva sugli aggregatori di recensioni, il film viene descritto come un ibrido tra il poliziesco classico e le atmosfere tipiche del western moderno, con venature quasi horror.

La forza della narrazione risiede nella capacità di mantenere alta la tensione fino a un finale sorprendente e ricco di capovolgimenti di fronte. Tuttavia, il fascino di questa collaborazione professionale affonda le radici in un’amicizia decennale che ha superato momenti di grande tensione. Durante la loro giovinezza, ai tempi del film Scuola d’onore, un banale scherzo finì quasi in tragedia. Un lancio maldestro di una ghianda da parte di Affleck colpì accidentalmente Damon a un occhio, rischiando di compromettere la sua vista.

Quell’episodio scatenò un duro scontro tra i due, alimentato dalla preoccupazione di Damon per la propria salute e dal terrore di Affleck di vedere la propria carriera stroncata sul nascere a causa di un incidente fortuito. Oggi, quel conflitto è solo un lontano ricordo che rende ancora più solida la loro intesa sul set di un successo mondiale. Una coppia che è da anni il simbolo del successo del cinema hollywoodiano.