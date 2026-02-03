I programmi TV più seguiti in Italia nel 2025: da Affari Tuoi a Sanremo

La TV è ancora al centro delle nostre serate e pare che gli italiani amino alcuni programmi molto più di altri. Certo, durante le pubblicità e gli stacchi ognuno di noi svolge attività diverse, da una chat con gli amici a una partita rapida sui casino online, quello che conta è che l’attenzione del pubblico si concentra su dei canali in particolare e che intere famiglie trascorrono i loro momenti di condivisione proprio davanti alla televisione.

Sanremo resta l’evento dell’anno: record nella serata cover e finale da capogiro

Il 75° Festival ha messo tutti in fila, la serata delle cover è stata la più vista dell’edizione con 13.575.000 spettatori medi e il 70,8% di share in Total Audience, nuovo picco per la penultima serata della kermesse. La finale ha chiuso a 13.427.000 e 73,1%, sono dei numeri difficili da eguagliare. Se guardiamo anche le prime serate, Sanremo si è posizionato sempre sopra i 12 milioni e sopra il 60% di share.

Game show e grandi classici di intrattenimento: l’access incendia i numeri

Il 2025 è stato l’anno della sfida in access prime time: Affari Tuoi da una parte e La Ruota della Fortuna dall’altra hanno tenuto calda la fascia. Pare proprio che il format quiz family-friendly sia ancora il più amato dalle famiglie. Canale 5 ha risposto in autunno con La Ruota dei Campioni che ha avuto un debutto da 5.881.000 spettatori e 28% di share. Insomma, un prime time che ha confermato che gli italiani cercano dei giochi leggeri e riconoscibili. Così hai tutto il tempo, nelle pause, per sgranocchiare qualcosa o per fare un paio di giri alle slot mentre attendi che il programma riprenda. Tra i long seller del sabato sera, C’è posta per te ha esordito a gennaio con 4,83 milioni e il 31,3%. Premia la narrazione popolare e il meccanismo empatico del format. E le fiction? Anche qui, il 2025 è da incorniciare. Tra i titoli più seguiti in prima serata ci sono Il Conte di Montecristo (5,78 milioni, 31,4%) e Sandokan (5,76 milioni, 33,9%).

L’on-demand cresce tra Uomini e Donne, soap e teen-drama

Per quanto riguarda i contenuti visti in streaming/on demand, i dati dell’Annuario della TV raccontano un 2025 in cui il daytime domina. Uomini e Donne è il titolo più visto con 63 milioni di ore, davanti alla soap turca Tradimento (47 milioni) e a Mare Fuori 5 (45 milioni). Nella top-10 compaiono anche Amici con 33 milioni, Il Paradiso delle Signore con 32 milioni e Temptation Island con 23 milioni.

Quindi, possiamo dire che la TV resta fondamentale, ma convive ormai con un consumo connesso e asincrono. Lo stesso contenuto viene visto dal pubblico live e, il giorno dopo, lo si trovare sulle piattaforme e sulle app. È lo streamcasting, che spiega bene perché i grandi brand (quiz, talk, soap) pesino due volte: in ascolto medio e in ore viste online.