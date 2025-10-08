Va avanti il progetto Heat 2 con nuovi protagonisti

Il progetto Heat 2, il tanto atteso sequel del cult del 1995 diretto da Michael Mann, sta vivendo un momento cruciale nel suo sviluppo. Infatti sembra proprio che Amazon MGM sia pronta a subentrare come nuovo produttore, dopo che Warner Bros. (WB) ha deciso di rinunciare all’impresa. Questa mossa rappresenta un significativo cambio di rotta per un film che ha attirato l’attenzione di Hollywood fin dal suo annuncio.

Alcune anticipazioni su Heat 2

Il regista Michael Mann, mente creativa dietro l’originale che vedeva protagonisti Al Pacino e Robert De Niro, è al lavoro sul secondo capitolo da tempo. Attualmente, United Artists, una controllata di Amazon MGM, e il produttore Scott Stuber sono impegnati in trattative per assicurarsi i diritti di produzione. Secondo indiscrezioni riportate da The Hollywood Reporter, la decisione di Warner Bros. di abbandonare il progetto sarebbe legata principalmente a un budget giudicato eccessivamente elevato.

Questa situazione ha portato alla scelta di “vendere” Heat 2 ad altri acquirenti. Le fonti vicine alla produzione suggeriscono che il costo stimato per la realizzazione del film supererebbe la soglia dei 150 milioni di dollari, una cifra che WB non avrebbe voluto o potuto sostenere. Nonostante l’incertezza sulla casa di produzione, il progetto procede basandosi sul romanzo che lo stesso Michael Mann ha scritto in collaborazione con Meg Gardiner.

La trama non è stata ancora svelata ufficialmente, ma è noto che il film sarà un adattamento di questo testo letterario. A rafforzare il team produttivo sono confermati Jerry Bruckheimer e Nick Nesbitt, che lavoreranno al fianco di Eric Roth e Shane Salerno. Per quanto riguarda il cast, Michael Mann non ha ancora fatto annunci ufficiali sui protagonisti che raccoglieranno l’eredità di Pacino e De Niro.

Tuttavia, nelle scorse settimane si era parlato di possibili trattative che avrebbero coinvolto grandi nomi come Leonardo Di Caprio, che sembrava aver raggiunto un accordo preliminare con il regista, e attori del calibro di Austin Butler e Adam Driver. Un dettaglio che farà la gioia degli appassionati è il potenziale coinvolgimento del direttore della fotografia Dante Spinotti, una figura chiave che aveva già lavorato al successo visivo del cult degli anni ’90.

L’originale Heat – La sfida (1995) raccontava l’intenso e psicologico gioco del gatto col topo tra il geniale criminale Neil McCauley (De Niro), impegnato in un ultimo grande colpo, e il tenace tenente della LAPD Vincent Hanna (Pacino), la cui vita era destinata a incrociarsi con quella del suo antagonista. Con Amazon MGM in trattativa per prendere le redini, la speranza è che Heat 2 possa finalmente entrare nella fase di produzione e mantenere la stessa intensità drammatica e visiva che ha reso l’originale una pietra miliare del cinema.