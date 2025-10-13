Nuove anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day verso la sua uscita

Le voci che da tempo circolavano tra i fan sembrano aver trovato una conferma clamorosa: un villain iconico, sebbene poco sfruttato finora nel Marvel Cinematic Universe, è pronto a fare il suo ritorno nel mondo dell’Uomo Ragno. Le prime immagini trapelate dal set di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo cinematografico diretto da Destin Daniel Cretton, hanno infatti svelato la presenza di un attore che i fan ricorderanno bene accanto a Peter Parker: Michael Mando nei panni di Mac Gargan.

Nuove anticipazioni su Spider-Man: Brand New Day

Queste foto non fanno che riannodare un filo narrativo lasciato in sospeso dopo gli eventi catastrofici di No Way Home, riaprendo una vecchia ferita per l’amichevole Spider-Man di quartiere. Le immagini, diffuse sui social (e rilanciate dall’account X @MyTimeToShineH), mostrano l’attore con lo stesso look minaccioso già sfoggiato in Spider-Man: Homecoming (2017).

All’epoca, Gargan era un criminale di basso livello coinvolto nel traffico di armi ottenute da tecnologia aliena. La sua operazione fu interrotta dall’intervento congiunto di Spider-Man e dell’Avvoltoio (Michael Keaton), un fallimento che lo portò dritto dietro le sbarre. Rivedere Michael Mando sul set di Spider-Man: Brand New Day è un segnale forte che rimette al centro la parabola narrativa che porterà Gargan a trasformarsi in Scorpion.

Questo è uno dei villain più classici e riconoscibili della galleria di nemici dell’Uomo Ragno, ma soprattutto, l’avversario ideale per riportare Peter Parker su un terreno più “street-level” e ancorato alla criminalità comune, dopo le epiche battaglie multiversali. Il finale di Spider-Man: No Way Home ha ridefinito le regole del gioco, infatti a causa dell’incantesimo di Doctor Strange, il mondo intero ha dimenticato l’identità segreta di Peter Parker.

Quale impatto avrà questo su Mac Gargan? Potremmo trovarci di fronte allo stesso criminale assetato di vendetta, la cui ossessione per l’Uomo Ragno non è scemata, oppure a una sua variante proveniente da una timeline differente. In chiave narrativa, il personaggio offre al team creativo due direzioni affascinanti. Gargan potrebbe rimanere un potente gangster con il marchio dello scorpione, intensificando la minaccia a livello stradale.

Oppure, potrebbe evolvere in un super-villain a pieno titolo, grazie a una tuta meccanica high-tech con la celebre coda corazzata, direttamente ispirata ai fumetti. Entrambe le ipotesi fornirebbero a Spider-Man: Brand New Day un antagonista fisico e riconoscibile, estremamente utile a rilanciare l’arco di crescita di Peter in questa nuova era post-multiverso.

Mac Gargan, personaggio creato nel 1964, inizialmente era un investigatore privato ingaggiato da J. Jonah Jameson per smascherare il legame tra Peter Parker e Spider-Man. Nel corso dei decenni, ha attraversato numerose incarnazioni, inclusa una celebre parentesi come ospite del simbionte Venom. Il suo ritorno nel MCU attinge, quindi, a un vasto patrimonio di storie che esplorano temi di ossessione, potere e identità segrete. La data da segnare sul calendario per l’uscita del film, che vedrà Tom Holland riprendere il ruolo di Spider-Man, è il 31 luglio 2026.