Tante anticipazioni su Oceania 3: il progetto potrebbe già esistere

Si parla già di Oceania 3. L’imminente arrivo nelle sale dell’attesissimo live action di Oceania non segnerà affatto la conclusione del viaggio della coraggiosa Vaiana. Al contrario, il remake con attori in carne e ossa potrebbe rappresentare soltanto una tappa intermedia di un percorso molto più lungo. A pochissimi giorni dal debutto di questo nuovo adattamento, Dwayne Johnson ha infatti lasciato intendere che l’universo polinesiano creato da Disney è destinato ad allargarsi ulteriormente con lo sviluppo di un terzo capitolo animato.

Nuovi rumors su Oceania 3 in questi giorni

Negli ultimi mesi l’attenzione dei media e dei fan si è concentrata quasi esclusivamente sul film in live action, ma dietro le quinte della major il futuro della saga sembra essere già in pieno movimento. Durante un’apparizione a sorpresa a Londra, in occasione di uno spettacolo musicale dedicato alla celebre eroina Disney, Dwayne Johnson è stato interpellato direttamente sulla possibilità di realizzare Oceania 3.

La sua risposta è stata breve ma inequivocabile, ossia che hanno già iniziato a parlare di Oceania 3. L’attore è poi tornato sull’argomento durante una conferenza stampa organizzata a Rio de Janeiro, specificando la strategia della Disney. Sebbene la priorità assoluta rimanga il lancio commerciale del live action, il lavoro sul nuovo lungometraggio animato potrebbe entrare nel vivo subito dopo.

La sceneggiatura del terzo capitolo sarà affidata nuovamente a Jared Bush e Dana Ledoux Miller, le menti creative che hanno già decretato il successo dei precedenti film. D’altronde, il finale di Oceania 2 aveva volutamente lasciato aperte diverse linee narrative, alimentando le speranze del pubblico. Non era un capitolo chiuso, erano piuttosto elevate le possibilità di assistere ad un altro film che potesse dare sfogo all’intera narrazione. Questo eventuale sequel nascerebbe sotto i migliori auspici finanziari.

Il primo film del 2016 ha incassato 687 milioni di dollari, diventando un pilastro di Disney+. Il secondo capitolo ha vissuto un percorso ancora più sorprendente: concepito inizialmente come serie televisiva per lo streaming, è stato ripensato per il cinema, superando la straordinaria cifra di 1,059 miliardi di dollari al botteghino globale. Se il progetto riceverà il via libera definitivo, Dwayne Johnson e Auliʻi Cravalho torneranno a doppiare Maui e Vaiana nella versione originale.

Nel frattempo, l’appuntamento è fissato per il 10 luglio 2026 con il live action diretto da Thomas Kail. Nei panni della protagonista vedremo la giovane Catherine Laga’aia, in un’avventura impreziosita dal brano inedito Along the Way, firmato da Lin-Manuel Miranda. Solo dopo i risultati di questo debutto, Disney stabilirà quando rimettere ufficialmente in viaggio i suoi amati navigatori.