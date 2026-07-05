Nuovo trailer in uscita per Odissea: le ultime anticipazioni di luglio

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche Odissea, il nuovo e attesissimo kolossal diretto da Christopher Nolan. Per l’occasione, Universal Pictures ha finalmente rilasciato un nuovo trailer ufficiale dell’opera ispirata al celebre poema omerico. Tuttavia, più che per la spettacolarità visiva e la monumentalità delle immagini, il filmato sta facendo molto discutere i cinefili e la critica per una scelta promozionale decisamente in controtendenza, ossia la volontà di evitare di raccontare troppo.

Nuove anticipazioni su Odissea oggi

In un’epoca in cui l’industria hollywoodiana tende a confezionare trailer fin troppo espliciti, capaci di anticipare colpi di scena cruciali, svolte narrative e persino i finali pur di spingere il pubblico ad acquistare un biglietto, il regista britannico ha preferito fare l’esatto opposto.

Questa strategia, che mira a preservare intatto il puro senso della scoperta, si sposa perfettamente con la filosofia cinematografica di Nolan, che da sempre costruisce il fascino delle sue pellicole sul mistero e sulla magia dell’esperienza vissuta direttamente in sala. Per capire cosa accadrà in questo film bisogna, giustamente, recarsi al cinema.

Il nuovo filmato si configura così come un vero e proprio conto alla rovescia verso l’uscita del film. Le immagini preferiscono non concedere nulla agli spoiler, alternando frammenti di epiche battaglie e suggestive sequenze navali già note a pochissimi scorci inediti sui protagonisti. Il ricco cast di stelle si mostra in fotogrammi di grande impatto: Matt Damon veste i panni dell’eroe Ulisse, affiancato da Tom Holland nel ruolo del figlio Telemaco, Anne Hathaway in quelli della fedele Penelope e Robert Pattinson nelle vesti del rivale Antinoo.

A completare questo parterre di altissimo livello troviamo anche star del calibro di Zendaya, Charlize Theron e Lupita Nyong’o. Un mix di attori di grandissimo calibro che da solo dovrebbe convincere i vari spettatori a recarsi nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Al di là del cast straordinario, il trailer punta a valorizzare l’eccezionalità tecnica del progetto. Odissea rappresenta infatti una vera pietra miliare per l’industria, essendo il primo lungometraggio interamente girato con le cineprese IMAX di nuova generazione, sviluppate appositamente per assecondare le note ambizioni visive del regista.

Rinunciando alla classica narrazione didascalica dei blockbuster contemporanei, la campagna promozionale di Nolan e Universal sceglie di non voler convincere gli scettici, ma di alimentare il desiderio di una platea già pronta al grande evento. Il risultato è un invito a riscoprire il cinema sul grande schermo, protetto dalle anticipazioni che troppo spesso rischiano di rovinare il piacere della sorpresa. Sicuramente Nolan risulta essere una garanzia, vedremo se questa pellicola riuscirà a fare incassi record.