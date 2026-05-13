Tutto pronto per il reboot di Baywatch con le nuove anticipazioni

Il mito delle spiagge californiane sta per tornare sul piccolo schermo, anche se i fan dovranno pazientare un po’ più del previsto. Le ultime notizie riguardanti l’attesissimo reboot di Baywatch rivelano infatti un cambio di programma nella tabella di marcia della Fox: la serie non debutterà nel palinsesto autunnale come inizialmente ipotizzato, bensì all’inizio del 2027.

Indicazioni sul reboot di Baywatch trapelate oggi

Nonostante lo slittamento, la macchina produttiva non si ferma e le prime immagini trapelate dal set offrono già uno sguardo iconico sulla nuova generazione di bagnini, rigorosamente pronti all’azione nei classici costumi rossi che hanno segnato un’epoca. Michael Thorn, presidente di Fox Entertainment, ha espresso grande entusiasmo per il progetto, definendo un vero “onore” poter ridare vita a un franchise che non ha eguali nella storia della televisione per popolarità e impatto culturale.

L’obiettivo è ambizioso, ossia provare ad onorare l’eredità dello show originale, che tra il 1989 e il 2001 divenne un fenomeno globale senza precedenti, trasmesso in oltre 200 paesi e capace di incollare allo schermo più di un miliardo di spettatori a settimana. Il cuore narrativo della nuova serie segna un passaggio di testimone generazionale.

Stephen Amell, celebre per il suo ruolo in Arrow, eredita idealmente il comando da David Hasselhoff interpretando un Hobie Buchannon ormai adulto. Hobie, figlio dello storico Mitch, è diventato a sua volta il capo dei bagnini di Los Angeles, ma la sua stabilità professionale verrà messa alla prova dall’arrivo improvviso della figlia, Charlie Vale (interpretata da Jessica Belkin), la cui presenza sconvolgerà gli equilibri della sua vita.

La strategia della Fox dietro questo lancio è stata spiegata da Dan Harrison, responsabile della programmazione, il quale ha sottolineato come il network abbia una lunga tradizione di successi lanciati a metà stagione. Titoli come 24, 9-1-1 ed Empire hanno costruito la loro fortuna proprio grazie a questa collocazione temporale.

Per Harrison il reboot di Baywatch resta la priorità assoluta, promettendo uno show che sarà pura “evasione”, capace di mescolare volti noti della TV e influencer di spicco. Il cast è un mix dinamico di giovani promesse e icone del passato: accanto a Stephen Amell vedremo Shay Mitchell, Noah Beck, Livvy Dunne e molti altri. Per la gioia dei nostalgici, è stata confermata anche la presenza di membri del cast originale come Erika Eleniak e David Chokachi. Sotto la guida dello showrunner Matt Nix e la produzione esecutiva di nomi del calibro di McG, il nuovo Baywatch si prepara a cavalcare ancora una volta l’onda del successo mondiale.