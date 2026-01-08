Prime anticipazioni su Rapunzel – L’intreccio della torre verso la sua uscita

Dopo anni di indiscrezioni e una lunga fase di sviluppo, Disney ha finalmente sciolto le riserve sul cast del tanto atteso adattamento live-action di Rapunzel – L’intreccio della torre. La produzione ha individuato i nuovi volti che porteranno sul grande schermo l’amatissima storia della principessa dai capelli infiniti e del suo affascinante compagno d’avventura. A vestire i panni di Rapunzel sarà l’attrice australiana Teagan Croft.

Cosa sappiamo ad oggi su Rapunzel – L’intreccio della torre

Nota al grande pubblico internazionale per la sua interpretazione di Raven nella serie DC Titans, la Croft è stata scelta per dare vita a una versione della principessa che promette di unire grazia e determinazione. Accanto a lei, nel ruolo dell’irriverente Flynn Rider, troveremo Milo Manheim. L’attore non è nuovo alla scuderia Disney, essendo già diventato un idolo dei giovanissimi grazie al successo della saga di Zombies.

La scelta è arrivata dopo una rigorosa sessione di screen test tenutasi a Londra lo scorso dicembre, mirata a trovare la giusta chimica tra i due protagonisti per rimpiazzare l’eredità lasciata da Mandy Moore e Zachary Levi, doppiatori originali del classico d’animazione del 2010. Al momento, sembra che le due star originali non siano coinvolte nel nuovo progetto.

Sarà quindi una vicenda tutta nuova che dovrà non poco incuriosire i vari appassionati del mondo Disney. A tal proposito Disney ha deciso di puntare su nomi di grande esperienza per garantire il successo della pellicola. Alla regia, il progetto è stato affidato a Michael Gracey, già dietro la macchina da presa per il visionario The Greatest Showman.

Per quanto riguarda la produzione, a supervisionare il tutto ci sarà Kristin Burr, che ha recentemente firmato successi come Crudelia e il sequel di Quel pazzo venerdì. Infine, per la sceneggiatura, la scrittura è stata affidata a Jennifer Kaytin Robinson, nota per il suo lavoro su Thor: Love and Thunder. Sono nomi che potranno sicuramente fare la differenza in un progetto di questo genere, una certezza per il mondo Disney che punta a riempire le sale cinematografiche con questo nuovo lavoro.

Il film originale è stato un pilastro della rinascita Disney degli ultimi anni, incassando ben 591 milioni di dollari a livello globale e dando vita a una fortunata serie animata su Disney Channel. Con questo live-action, la casa di Topolino punta a replicare il successo di critica e pubblico, trasportando in una nuova dimensione visiva il viaggio di scoperta di una principessa che, grazie a un ribelle dal cuore d’oro, trova il coraggio di esplorare il mondo esterno.