Più vicini al reboot di Power Rangers: nuove anticipazioni sul cast

Il 2026 segnerà un momento di svolta per il franchise dei Power Rangers, pronto a debuttare con un atteso reboot live-action sviluppato in esclusiva per Disney+. Questo progetto non è solo un’operazione nostalgia, ma un tentativo ambizioso di rilanciare la saga attraverso una produzione d’alto profilo. A dare solidità all’operazione è il coinvolgimento degli showrunner di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, la cui esperienza nel world-building suggerisce una narrazione curata e rispettosa del materiale originale.

Altri spunti sul reboot di Power Rangers

Sebbene la produzione mantenga il massimo riserbo, l’insider @Jinsakuu, una voce già nota per la sua affidabilità in ambito Ranger, ha diffuso una lista di nomi attualmente in lizza per comporre la nuova squadra. La strategia sembra chiara: puntare su attori giovani ma con un curriculum già solido in grandi produzioni teen e action. Un modo per garantire una vera e propria rinascita dei Power Rangers, una delle serie TV per teenagers più popolari agli inizi degli anni Novanta.

Per quanto riguarda il nuovo cast, tra i profili più interessanti spicca Momona Tamada, celebre per il ruolo di Ty Lee in Avatar: The Last Airbender e già apprezzata in The Baby-Sitters Club. La sua presenza garantirebbe un forte richiamo per il pubblico giovane. Accanto a lei troviamo Shaun Dixon, volto già familiare in casa Disney grazie a Vamperina, e Paris Bravo, che vanta un’importante esperienza come stunt in pellicole come Venom: The Last Dance.

Proprio l’abilità fisica di Dixon e Bravo, entrambi esperti di arti marziali, sottolinea la volontà di tornare a scene d’azione coreografate e dinamiche, elemento fondamentale del DNA del franchise. I combattimenti sono sempre stati alla base di questa serie TV e si dovrà proseguire su questa linea. La rosa dei candidati si completa con Judd Goodstein (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah), Christian Alexander Cruz (New Girl) e Kira McLean (Law & Order: SVU).

Questo sestetto non solo rispetta la struttura classica della squadra, ma riflette un mix eterogeneo di background che spaziano dalla commedia all’horror. Sebbene si tratti ancora di fasi preliminari e i casting possano subire variazioni, la direzione intrapresa da Disney sembra puntare sulla qualità interpretativa e sulla credibilità atletica.

L’obiettivo è duplice: conquistare una nuova generazione di spettatori e, contemporaneamente, soddisfare i fan storici che attendono un trattamento più maturo e strutturato per i propri eroi. Con una produzione così solida e una ricerca attenta del cast, il reboot si candida a essere uno degli eventi televisivi più significativi del prossimo anno. Che l’operazione nostalgia abbia inizio.