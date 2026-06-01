Nuove voci sull’uscita di John Rambo oggi

Cresce l’attesa per il lancio di John Rambo, il prequel che ci racconterà l’origine di un personaggio leggendario nel panorama del cinema contemporaneo. Il countdown per i tantissimi appassionati della saga action più famosa di sempre è ufficialmente iniziato, poiché la casa di produzione cinematografica Lionsgate ha finalmente rotto gli indugi svelando la collocazione temporale per il tanto atteso ritorno sul grande schermo del celebre reduce di guerra.

Gli spettatori dovranno pazientare ancora un po’ prima di assistere a questa nuova avventura, dato che il debutto della pellicola intitolata John Rambo è stato formalmente fissato nei cinema statunitensi per il 4 giugno del 2027. Questa data rappresenta un momento cruciale per il franchise, posizionando il titolo in una finestra temporale strategica per intercettare il grande pubblico delle sale americane.

Le ultime sull’uscita di John Rambo

Il progetto si preannuncia particolarmente affascinante proprio per la sua natura cronologica, trattandosi di un prequel che mira a esplorare la giovinezza del protagonista e le vicende personali vissute prima ancora dei fatti narrati nella pellicola cult del 1982. La scelta di questa precisa finestra di uscita nel 2027 si inserisce in una precisa pianificazione strategica, studiata per dare il giusto tempo alla produzione di confezionare un prodotto all’altezza della fama dei capitoli precedenti, capaci di accumulare negli anni incassi strabilianti in tutto il mondo per oltre ottocento milioni di dollari complessivi.

Il testimone dell’iconico personaggio passerà a un volto nuovo, il giovane attore Noah Centineo, che ha già iniziato a lavorare sul set allestito nelle suggestive ambientazioni della Tailandia, sotto l’attenta regia di Jalmari Helander. Anche se Sylvester Stallone non presterà il proprio volto al protagonista a causa dell’ambientazione temporale passata della narrazione, la sua presenza sarà comunque fondamentale e garantirà la continuità dello spirito originario della saga.

La storica stella del cinema d’azione sarà infatti attivamente coinvolta dietro le quinte in veste di produttore esecutivo, offrendo la sua profonda conoscenza della figura di Rambo per mostrare agli spettatori le origini profonde e psicologiche di un uomo prima che si trasformasse nel mito cinematografico che tutti conoscono.

La sceneggiatura è stata affidata al duo composto da Rory Haines e Sohrab Noshirvani, mentre il ricco comparto produttivo vedrà la collaborazione di numerosi professionisti del settore e importanti società di produzione. I vertici di Lionsgate hanno confermato il grande entusiasmo per questa rinnovata collaborazione con Stallone, un sodalizio che dura ormai da oltre un ventennio e che punta a fare del giugno 2027 un appuntamento imperdibile per la storia del cinema contemporaneo.