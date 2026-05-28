Kill Bill: The Whole Bloody Affair arriva oggi 28 maggio al cinema

Un evento cinematografico senza precedenti sta per approdare nelle sale italiane. Infatti, dal 28 maggio al 3 giugno, Plaion Pictures e Midnight Factory portano al cinema Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Per soli sette giorni, il pubblico italiano potrà finalmente vivere il capolavoro di Quentin Tarantino esattamente come il regista lo aveva concepito in origine: un’unica, monumentale opera-fiume di 281 minuti.

I punti di forza di “Kill Bill: The Whole Bloody Affair”

Questa release esclusiva supera definitivamente la storica divisione in Volume 1 (2003) e Volume 2 (2004), un compromesso che all’epoca fu imposto dalla Miramax per ragioni prettamente commerciali. Ora, la saga della Sposa si mostra nella sua interezza, senza tagli e arricchita da scene mai viste prima. Un’occasione d’oro per coloro che hanno amato questa pellicola.

Vediamo cosa bisogna aspettarci da questo ritorno nelle sale cinematografiche di Kill Bill. Il nuovo montaggio fonde i due capitoli eliminando il cliffhanger finale della prima parte e il riassunto introduttivo della seconda, regalando un’esperienza fluida e immersiva. Tra le novità più succulente spiccano lo scontro con gli 88 Folli. La celebre e sanguinosa battaglia viene presentata per la prima volta interamente a colori.

Non solo, infatti il flashback sulla spietata O-Ren Ishii (Lucy Liu) si arricchisce di una sequenza in stile anime lunga ben 7 minuti e mezzo. Ci saranno contenuti inediti, con scene mai viste in Italia, proposte in versione originale sottotitolata. Infine spiccherà il post-credit speciale. Qui, nei titoli di coda, debutta Lost Chapter: Yuki’s Revenge.

Si tratta di un cortometraggio che Tarantino teneva nel cassetto da anni, oggi preso a vita grazie alla tecnologia di Unreal Engine, incentrato sulla sorella di Gogo Yubari in cerca di vendetta. Al centro della storia resta l’epica interpretazione di Uma Thurman nei panni di Beatrix Kiddo, “La Sposa”, ex killer della Deadly Viper Assassination Squad.

Tradita dal suo mentore e amante Bill, che interrompe il suo matrimonio lasciandola in fin di vita e privandola del figlio che porta in grembo, Beatrix si risveglia dal coma dopo anni con un unico, feroce obiettivo: la vendetta.

Armata della leggendaria katana forgiata da Hattori Hanzo, elemento che spicca anche nella nuova locandina italiana, la Sposa inizia una caccia spietata per eliminare uno a uno i suoi ex compagni, fino all’inevitabile resa dei conti finale con Bill. Tra duelli mozzafiato, tributi al cinema di arti marziali, ironia sferzante e fiumi di sangue, Kill Bill si conferma un cult assoluto della cultura pop. L’appuntamento al cinema è un’occasione imperdibile per rigodersi una leggenda cinematografica nella sua veste definitiva.