Free Willy pronto a tornare al cinema: le ultime anticipazioni

Il salto dell’orca verso la libertà, sospesa sopra gli scogli prima di tuffarsi nell’oceano aperto, è rimasto impresso nella memoria collettiva come una delle immagini più potenti e simboliche del cinema per ragazzi. A distanza di oltre trent’anni da quel debutto cinematografico, Free Willy si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova versione.

Free Willy pronto al ritorno al cinema

L’obiettivo dichiarato di questo atteso reboot è riportare in vita la celebre ed emozionante storia, adattandola alla sensibilità del pubblico contemporaneo, ma senza smarrire il cuore pulsante e l’autenticità che hanno reso immortale l’opera originale. Attualmente il progetto si trova in una fase attiva di sviluppo presso gli studi di Warner Bros.

Per quanto riguarda la scrittura, la major ha deciso di affidare la sceneggiatura a un duo creativo affiatato e di talento, composto da Mary-Margaret Kunze e Jade Halley Bartlett, che hanno già dimostrato la loro sinergia collaborando a film come Miller’s Girl e Icebreaker. Sul fronte della produzione, l’operazione è guidata dalla prestigiosa casa AGBO, fondata dai fratelli Anthony e Joe Russo, registi ben noti per aver firmato alcuni dei più straordinari successi commerciali del Marvel Cinematic Universe.

Al loro fianco opererà un team di produttori composto da Angela Russo-Otstot, Michael Disco e Kassee Whiting, insieme a Lauren Shuler Donner, una figura chiave che rappresenta un prezioso anello di congiunzione storico, essendo stata produttrice del franchise fin dal primo capitolo del 1993. Al momento i dettagli sulla trama specifica e sulle scelte registiche rimangono rigorosamente top-secret, ma l’eredità da raccogliere è enorme.

Quando uscì nel 1993, Free Willy – Un amico da salvare si impose subito come un fenomeno culturale planetario. La storia dell’amicizia speciale tra un ragazzino dal passato difficile e un’orca imprigionata in un parco acquatico conquistò i botteghini di tutto il mondo: costato appena 20 milioni di dollari, il film arrivò a incassarne più di 153 milioni.

A rendere la pellicola un’icona contribuì anche la straordinaria colonna sonora, guidata dal brano Will You Be There di Michael Jackson, che scalò le classifiche globali conquistando il disco di platino. Negli anni successivi, il successo generò diversi sequel e persino una serie animata, trasformando l’orca Keiko nel simbolo mondiale delle campagne contro la cattività dei cetacei e stimolando una nuova coscienza ecologista nel pubblico.

Il ritorno di Free Willy si inserisce perfettamente nella strategia di Hollywood di riscoprire i classici degli anni Novanta, ponendosi la sfida di far dialogare la nostalgia dei vecchi fan con le aspettative delle nuove generazioni, specialmente sui cruciali temi della conservazione marina. Chi insomma è nato negli anni Ottanta ricorderà questo successo, ora si ha intenzione di replicarlo e soprattutto far conoscere questa storia emozionante anche a chi non ha mai visto la pellicola originale.